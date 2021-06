Apple werkt nog steeds aan oplaadmat, maar het is geen AirPower

Als we eens een euro zouden krijgen voor iedere keer dat de AirPower voorbijkomt in de wandelgangen, dan waren we nu al miljonair geweest. Waar het project officieel gezien tot een einde is gekomen, duikt er vandaag toch weer een interessant verhaal op over de oplaadmat.

Bloomberg’s Mark Gurman laat weten dat Apple, achter de schermen, druk bezig is met de productie van een AirPower-achtige gadget. Het gaat hierbij om een draadloze oplader die meerdere apparaten tegelijkertijd op kan laden. Al hebben we het hier niet over de daadwerkelijke AirPower.

Apple werkt aan AirPower-achtig apparaat

Het AirPower-project mag dan wel tot een einde zijn gekomen, maar dat wil niet zeggen dat Apple niet kijkt naar andere mogelijkheden. Het bedrijf werkt volgens Mark Gurman aan een draadloze oplader die aardig wat functionaliteiten van de oplaadmat overneemt.

Apple heeft eerder al aangegeven nieuwe mogelijkheden te onderzoeken van draadloos laden. Het idee om een gadget te ontwikkelen die meerdere apparaten, zoals een iPhone en Apple Watch, op kan laden blijft dus bestaan. Iets dat volgens Mark Gurman op dit moment ook daadwerkelijk gebeurt. Gezien de betrouwbaarheid van de journalist is dit de duidelijkste aanwijzing die we sinds het einde van het project, in maart 2019, hebben gezien.

Naast de gadget kijkt Apple overigens ook verder. Het bedrijf zou op dit moment ook kijken naar de mogelijkheden om apparaten draadloos op te laden van een afstand. We moeten hierbij denken aan Xiaomi’s Mi Air Charge, waarmee je de telefoon op kunt laden terwijl je door je huis loopt. Hoever Apple met de ontwikkeling is wordt niet duidelijk in het verhaal van Gurman.

Het einde van een veelbesproken project

In september 2017 kondigde Apple het AirPower-project aan. Sterker nog: tijdens de introductie van de iPhone 8 en iPhone X werd het daadwerkelijke product al benoemd. De bedoeling was dat we de oplaadmat in 2018 zouden zien, maar de komst ervan bleef uit. Apple hield de lippen stijf op elkaar over het hele product en beweerde uiteindelijk zelfs dat AirPower nooit op de planning had gestaan. Het project werd in maart 2019 officieel geannuleerd.

Tot op heden verscheen er nooit een alternatief voor de oplaadmat. Het enige product dat dichtbij AirPower komt is MagSafe, dat Apple vorig jaar introduceerde. Benieuwd hoe goed MagSafe eigenlijk is? Lees dan onze review via de bovenstaande link.