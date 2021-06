Waarom werknemers van Apple politie-achtige gadgets met zich meedragen

Bepaalde werknemers van Apple moeten een bodycam dragen wanneer ze naar kantoor komen. Het is een opvallend verhaal dat afkomstig van Jon Prosser en vandaag in alle uithoeken van het internet te lezen is. Maar waarom moeten de werknemers dit doen?

Ten eerste is het goed om te weten dat het bericht niet afkomstig is vanuit Apple zelf, maar het daglicht ziet door middel van lekker Jon Prosser. De presentator van Front Page Tech zegt met bronnen gesproken te hebben die toegang hebben tot Apple Park, maar bewezen is het niet. Neem het verhaal dus wel met een korreltje zout.

Apple voorziet werknemers van bodycams

Het verhaal van de werknemers van Apple klinkt misschien te bizar voor woorden, maar is ergens ook wel realistisch te noemen. Doorgaans is het bedrijf van Tim Cook de enige partij die zijn aankondigingen, tot op zeker hoogte, geheim weet te houden. Dit in tegenstelling tot bedrijven als Samsung en OnePlus waar producten al dagen, soms wel weken, voor de grote onthulling het daglicht zien. Ondanks de goede reputatie van Apple op dit gebied lekt er hier en daar nog wel eens wat uit.

Om zelfs die paar lekken in een jaar voor te willen zijn vereist Apple dus dat bepaalde werknemers een bodycam dragen. En dan hebben we het overigens niet over een lullige variant, maar over producten van serieuze professionele kwaliteit. Zo gaat het gerucht op dit moment dat de werknemers dezelfde bodycams krijgen als de politie in Amerika. Het bedrijf zet er dus serieus op in.

Het gaat zoals gezegd niet over alle werknemers binnen de muren van Apple. Het bedrijf vereist dit namelijk alleen wanneer een werknemer betrokken is bij een aankomend product of geheime projecten.

Niet de enige maatregel

Ondanks zijn goede reputatie op dit gebied, lijkt Apple helemaal klaar te zijn met de paar lekken die wel plaatsvinden. Zo zijn de bodycams, die nu een paar weken gebruikt worden, niet de enige maatregel. Onlangs contacteerde het bedrijf van Tim Cook ook een aantal lekkers uit China. Apple wilde de personen op het hart drukken dat dit voor verschillende problemen kan zorgen. Enerzijds krijgt de consument misleidende informatie en anderzijds geeft het de concurrentie een oneerlijke voorsprong.

Het ziet er dus naar uit dat Apple er alles aan doet om vroegtijdige aankondigingen voor te zijn. Iets dat, als je kijkt naar de maatregelen, best nog wel eens zou kunnen werken. De kans dat we de komende tijd op dit gebied minder te zien krijgen is dus best groot. Benieuwd wat er tot nu toe wel bekend is? Check dan zeker even deze pagina op onze website!