Apple Watch Series 7 gaat tóch niet voor gehoopte doorbraak zorgen

Eerder dit jaar verschenen de eerste geruchten dat Apple mogelijk werkt aan een bloedsuikersensor voor de Apple Watch. Die gaat er waarschijnlijk ooit ook wel komen, maar nog niet op de Apple Watch Series 7. Dat meldt Bloomberg. Gelukkig weet het nieuwsmedium ook te vertellen wat we wél kunnen verwachting van de nieuwe smartwatch.

Volgens de doorgaans welingelichte Bloomberg-journalist Mark Gurman gaat de Apple Watch Series 7 waarschijnlijk niet voor een doorbraak zorgen. Daar zijn de verwachte verbeteringen simpelweg te klein voor. Dat betekent echter niet dat Apple er zich gemakkelijk vanaf gaat maken. Er gaan wel degelijk een aantal interessante dingen veranderen.

Beter scherm en makkelijker te vinden

Volgens Mark Gurman kunnen we een aantal verbeteringen verwachten onder de motorkap. Zo krijgt de Apple Watch Series 7 een snellere soc en zal ook de draadloze connectiviteit verbeterd worden. Daarnaast komt ook de nieuwe ultrawidebandchip naar de smartwatch van Apple. Dit is dezelfde technologie die ook gebruikt wordt in AirTags. Wel zo prettig voor mensen die hun horloge nog wel eens kwijtraken.

Naast deze aanpassingen die je niet ziet, zijn er ook verbeteringen die wel met het oog waarneembaar zijn. Zo krijgt de nieuwe Apple Watch naar verluidt een beter scherm met kleinere schermranden. Hierdoor kan de smartwatch kleiner gemaakt worden of een groter scherm krijgen zonder fysiek groter te worden. Ook is er een goede kans dat er voor het scherm van de Apple Watch Series 7 gebruik gemaakt worden van een nieuwe lamineringstechniek. Apple is hier al mee aan het testen. Dankzij deze techniek komt het scherm dichterbij de glazen voorkant.

Apple Watch Series 7 krijgt niet gehoopte sensoren

Naast al dit goede nieuws heeft Gurman dus ook minder goed nieuws. De gehoopte sensor die bloedsuikerwaarden kan meten, is nog niet klaar om geïntroduceerd te worden. “De bloedsuikersensor zal waarschijnlijk pas over enkele jaren klaar zijn voor een commerciële release”, aldus de Bloomberg-journalist. Ook voor de lichaamstemperatuursensor lijkt de Series 7 te vroeg te komen. Bloomberg verwacht dat beide sensoren op zijn vroegst pas in 2022 naar de smartwatch van Apple komen.

Ook een robuuste sportversie van de Apple Watch gaat 2021 niet halen. Eerder had Gurman goede hoop dat het sportmodel nog dit jaar zou verschijnen, maar daar komt hij nu op terug. In het laatste artikel van zijn hand meldt Gurman dat dit nieuwe model, net als de opvolger van de Apple Watch SE, pas in 2022 gaat verschijnen.

Wanneer komt de Apple Watch Series 7?

Het belooft dus toch niet zo’n spannend jaar te gaan worden voor de Apple Watch. Al zal de Series 7 uiteraard wel voor een stap voorwaarts gaan zorgen. Wanneer Apple zijn nieuwe smartwatch gaat onthullen, is nog niet bekend. Meestal gebeurt dit tegelijk met de aankondiging van een nieuwe iPhone. De verwachting is dan ook dat de Apple Watch Series 7 ergens in de tweede helft van dit jaar gaat verschijnen.