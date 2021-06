Kuo: Apple Watch Series 7 verkiest accuduur boven nieuwe functionaliteiten

De Apple Watch Series 7, de opvolger van het huidige model, wordt niet voorzien van nieuwe sensoren en veel nieuwe gezondheidsfunctionaliteiten. Apple kiest ervoor om zich voornamelijk te richten op het verlengen van de accuduur van de smartwatch.

Althans, dat is wat de betrouwbare analist Ming-Chi Kuo naar buiten brengt. Naast de focus op accuduur wordt de smartwatch ook voorzien van een nieuw ontwerp en verschijnt hij in september op de markt.

Apple Watch Series 7: betere batterij, strakker ontwerp

Ming-Chi Kuo is weer lekker bezig. De analist spreekt regelmatig zijn verwachtingen uit en heeft het vaak bij het juiste eind. De analist wist gisteren bijvoorbeeld te melden dat de iPhone 13 voorzien wordt van een imposante Ultra-Wide camera en haalde later ook de nieuwe Apple Watch Series 7 aan. Volgens Kuo verschijnt deze in september van dit jaar en zien we een aantal grote veranderingen. Zo laat Apple de focus op het toevoegen van nieuwe sensoren varen. Het bedrijf van Tim Cook wil namelijk dat de Apple Watch Series 7 voornamelijk langer meegaat. Iets dat bij de huidige modellen wel degelijk een verbeterpunt is.

De Apple Watch Series 7 wordt daarnaast ook eindelijk voorzien van een nieuw ontwerp. Net als de iMac en de iPhone zal de smartwatch een vierkant ontwerp krijgen. Logisch, want op deze manier past het nieuwe horloge beter tussen het huidige aanbod. Het vierkante en dunnere ontwerp wordt onder andere mogelijk door het gebruik van de dubbelzijdige System in Package (SiP) technologie. De grootte van de processor wordt hierdoor kleiner. Volgens Economic Daily News levert dit niet alleen voordelen voor het ontwerp, maar dus ook voor de batterij op.

De berichten van Ming-Chi Kuo en Economic Daily News worden overigens bijgestaan door Bloomberg. De website meldt dat Apple werkt aan de komst van een bloedglucose-meter, maar dat deze voorlopig nog op zich laat wachten.

Een prettige verbetering

Het is zeker niet de eerste keer dat de batterij van de Apple Watch verbeterd. Al lijkt de stap bij de Series 7 wel aanzienlijk groter te worden. Prettig, want ondanks de verbeteringen van de afgelopen jaren merkt de consument er in de praktijk weinig van.

Zo is het 44mm model van de Apple Watch Series 6 voorzien van een 1.17Wh batterij. Dat is, ten opzichte van zijn voorganger, een verbetering van 3,5%. Het 40mm model beschikt overigens over een 1,024Wh batterij en dat is een verschil van 8.5%. Door de toevoeging van nieuwe sensoren, de komst van het Always On Display en andere functionaliteiten, zorgt dit ervoor dat de accuduur in de praktijk hetzelfde is gebleven. Iets dat dit jaar dus lijkt te veranderen.

