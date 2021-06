[Deal] Apple Watch Series 3 en 6 met flinke korting tijdens Amazon Prime Day

Amazon Prime Day klinkt alsof het maar één dag duurt, maar dat is niet het geval. Ook vandaag (22 juni) kun je nog genieten van flinke kortingen op heel veel producten. Zo ook op de Apple Watch Series 3 en het nieuwste model van de smartwatch: de Apple Watch Series 6.

Er zijn veel bedrijven die een smartwatch op de markt hebben gebracht, maar de meesten komen niet in de buurt bij de Apple Watch. Sinds de lancering van het eerste model is Apple de absolute leider op dit gebied. Nadeel is wel dat de slimme horloges van Apple niet heel goedkoop zijn. Gelukkig brengt Amazon daar tijdens Prime Day verandering in.

Flinke korting op de Apple Watch Series 3

Zowel de Apple Watch Series 6, als de Series 3 zijn nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Afhankelijk van het model en de uitvoering die je kiest, krijg je op de Series 6 tussen de 12% en 21% korting. Als je voor de iets oudere Apple Watch Series 3 gaat, haalt Amazon zelfs to wel 31% van de prijs.

De goedkoopste Apple Watch Series 3 die je nu kunt scoren, kost slechts 169 euro. Voor dat geld krijg je het 38-mm model in de kleur spacegrijs of wit met een bijpassend sportbandje. Toch is het 42-mm model een betere deal. Op de witte variant krijg je 29% korting en op de spacegrijs versie zelf 31%. Deze kosten respectievelijk nog maar 183,30 euro en 179,55 euro.

Apple Watch Series 6 sterk in prijs verlaagd

Wil je liever het nieuwste van het nieuwste, dan kun je beter voor de Apple Watch Series 6 gaan. Dit is het nieuwste model. Deze is er in twee maten (40-mm en 44-mm) en verschillende kleuren. De goedkoopste Series 6 is de 40-mm variant in (PRODUCT)RED of blauw. Beiden kosten tijdens Amazon Prime Day nog maar 341,05 euro.

Liever het iets grotere 44-mm model, ook dan kun je qua prijs het beste voor (PRODUCT)RED gaan. Hier krijg je tijdens Amazon Prime Day 22% korting op en kost daardoor nog maar 360,05 euro. Voor de andere kleuren (blauw, goud, zwart en wit) betaal je ongeveer 15 a 20 euro meer. Net als de Series 3 wordt ook de Apple Watch Series 6 standaard geleverd met een bijpassend sportbandje.

Meer ijzersterke Amazon Prime Day deals

Niet alleen de Apple Watch Series 3 en 6 zijn tijdens Amazon Prime Day een stuk goedkoper, ook op een iPhone 12 krijg je vandaag nog flinke korting. Hieronder vind je de beste deals.

Zo profiteer je van Amazon Prime Day

Om te profiteren van deze en andere Amazon Prime Day-deals, moet je Prime-lid zijn. Dit is een betaald abonnement waarmee je toegang krijgt tot verschillende extra’s. Zo heb je onbeperkt bezorging binnen 1 dag, onbeperkt toegang tot Prime Video en meer. Kosten? Slechts 2,99 euro per maand en de eerste 30 dagen zijn gratis. Dat heb je er tijdens Amazon Prime Day dus zo uit.

In dit artikel maken we gebruik van linkjes naar de Apple Watch bij Amazon. Wanneer bezoekers via deze linkjes een aankoop doen, dan krijgen wij daar een commissie voor. Dit betekent uiteraard niet dat jij meer betaalt.