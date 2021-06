Apple Watch maakt een einde aan je… portemonnee?

In een recent uitgebracht interview praten hooggeplaatste Applemedewerkers over hoe de Apple Watch je portemonnee kan vervangen. Apple heeft het doel om een alternatief te bieden voor de fysieke variant. Niet met de iPhone dus, maar met het slimme horloge van het bedrijf. Hoe ziet zo’n toekomst er dan uit?

Het interview is gehouden met executives Kevin Lynch en Deidre Caldbeck. Caldbeck laat in één van haar antwoorden weten dat de Apple Watch uiteindelijk allemaal verschillende dingen moet vervangen. Denk dan aan allerlei dingen uit je portemonnee, zoals je id-kaart, creditkaart en nog veel meer.

Apple Watch moet portemonnee vangen

“Dit is wel een beetje onze visie voor hoe we uiteindelijk de fysieke portemonnee kunnen vervangen. Alles wat je nodig hebt zit niet meer in je broekzak, maar direct op je pols”, zo laat de directeur van Apple Watch-marketing weten. De portemonnee-app op het apparaat, tevens beschikbaar voor iPhone, huisvest nu al creditkaarten, betaalpassen, tickets en meer.

De app biedt ruimte voor allerlei middelen van verificatie. Dat Apple de mogelijkheden wil uitbreiden bleek eerder al uit het feit dat je met de release van iOS 15 en watchOS 8 de sleutels van je huis in de app kunt opslaan. Ook is het zo dat je straks zelfs je rijbewijs kunt toevoegen. De portemonnee is dus op z’n retour.

Digitale verificatiemiddelen tot je beschikking

Lynch, onderdirecteur technologie bij Apple, laat weten dat wanneer je digitale verificatiemiddelen tot je beschikking hebt, je altijd kunt laten zien wat je nodig hebt op dat moment. De Apple Watch kan dan als gemakkelijk hulpmiddel dienen en precies de informatie weergeven die je op dat specifieke moment nodig hebt.

Mocht je gebruik willen maken van digitale sleutels, dan dien je daar nog wel de juiste sloten voor te hebben. Daarnaast moet je op een plek wonen waar digitale identiteitsbewijzen geldig zijn. Het is dus niet zo dat de wereld meteen verandert wanneer iOS 15 lanceert; Apple heeft duidelijk plannen voor de lange termijn.

