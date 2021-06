The Shrink Next Door: Apple TV+ strikt grote namen voor nieuwe komedie

Apple TV+ komt dit jaar met de serie The Shrink Next Door. Daarvoor heeft het niet de minste namen binnengehaald. In de nieuwe donkere komedieserie hebben Paul Rudd en Will Ferrell de hoofdrollen.

Sterren in de cast

Paul Rudd en Will Ferrell hebben natuurlijk al een enorme staat van dienst. Paul Rudd ken je wellicht van Saturday Night Live, waarin hij ruim 23 jaar te zien was. Zo speelde hij daarin onder andere George W. Bush. Recent was hij nog te zien in de Eurovision Song Contest-film van Netflix.

Rudd speelde natuurlijk ook jaren in Saturday Night Live, maar is tegenwoordig vooral bekend van zijn rol als Ant-Man in het Marvel-universum. Dit wordt overigens niet zijn eerste klus voor Apple TV+, eerder was hij al de voice-over van de documentaire Tiny world.

Dit is The Shrink Next Door

The Shrink Next Door is gebaseerd op echte gebeurtenissen. Het verhaal gaat over de relatie tussen psychiater Dr. Isaac ‘Ike’ Herschkopf en zijn langdurige patiënt Martin ‘Marty’ Markwitz.Tijdens hun relatie neemt de charmante Ike steeds meer plaats in het leven van Marty. Hij gaat zelfs bij hem inwonen en overtuigt Marty om hem de baas van het familiebedrijf te maken.

The Shrink Next Door onderzoekt hoe een schijnbaar normale arts-patiëntdynamiek verandert in een uitbuitende relatie vol manipulatie, machtsgrepen en disfunctie op zijn best. Naast Rudd en Ferrell spelen ook Kathryn Hahn als Phyllis, de jongere zus van Marty en Casey Wilson als Bonnie, de vrouw van Dr. Herschkopf.

We moeten nog wel even wachten op The Shrink Next Door, want de eerste aflevering staat pas op 12 november gepland. Om toch nu al even in de stemming te komen, laat Apple een eerste teaser zien.