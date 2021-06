Apple TV+-proefperiode gaat flink ingekort worden

Nu is het nog zo dat je Apple TV+ een jaar lang gratis kunt uitproberen. Echter, Apple is voornemens dat proefabonnement flink in te korten. Je krijgt zo’n proefabonnement wanneer je een Apple-product aanschaft. En als je dat straks doet, dan krijg je nog meer drie maanden toegang tot de videostreamingdienst.

Apple TV+ is eind 2019 gelanceerd en sindsdien probeert het bedrijf de videostreamingdienst aan de man te krijgen. Eén van de middelen was een proefabonnement van een jaar, voor mensen die nieuwe Apple-producten kochten. Nu blijkt dat Apple de voorwaarden van die actie aangepast heeft.

Korter proefabonnement voor Apple TV+

In de nieuwe voorwaarden staat dat kopers vanaf 1 juli toegang krijgen tot drie maanden aan Apple TV+. Mocht je een apparaat voor die datum activeren (zelfs nog op 30 juni), dan krijg je nog altijd toegang tot het proefabonnement van een jaar. Helaas maakt het bedrijf niet precies duidelijk waarom dit gewijzigd is.

Apple heeft dan ook zelfs niets bekendgemaakt over de wijziging in de voorwaarden. Het nieuws werd eerst gedeeld door de website The Loop, die de verandering opmerkte. Apple heeft ook niet gereageerd op het nieuws en verwacht waarschijnlijk dat mensen hier vanzelf achter komen na het activeren van een product.

Gratis proefabonnement

Het gratis proefabonnement van een jaar gold (en geldt tot en met 30 juni) voor een gezin. Het maakt(e) dan niet uit hoeveel apparaten er gekocht worden. In totaal kunnen tot vijf leden van een gezin deelnemen aan één abonnement. Je moet overigens wel het aanbod binnen drie maanden na de aanschaf activeren binnen de TV-app.

Dat Apple het gratis proefabonnement van een jaar terugtrekt en nu nog maar drie maanden aanbiedt, is ook weer niet heel vreemd. Naast het feit dat er gewoon verdiend moet worden aan de videostreamingdienst, zien we dat bijvoorbeeld Netflix tegenwoordig helemaal geen proefabonnementen meer aanbiedt.

Apple (.pdf)