Apple TV en TV Plus vanaf vandaag beschikbaar voor Android TV!

Anno 2021 is het overgrote deel van de Smart TV’s voorzien van Android TV. Logisch, want het besturingssysteem heeft veel te bieden en ondersteund een hoop populaire diensten en platformen. Al bleef ondersteuning voor Apple TV (Plus) tot op heden uit.

Vanaf vandaag komt daar verandering in. Apple brengt zijn populaire platform en opkomende streamingdienst naar Android TV. Dat maakt Google vandaag bekend.

Google bevestigt vandaag de komst van Apple TV en TV+, maar het is Nvidia dat er als eerste gebruik van gaat maken. Het bedrijf kondigde gisteren aan dat de apparaten die Shield TV ondersteunen nu ook gebruik kunnen maken van de twee platformen van Apple. Daarbij werd ook bekend dat de TV-app ook de Google Assistent ondersteunt. Dit zorgt ervoor dat het platform ook volledig met de stem te bedienen is.

Google maakt op zijn beurt bekend dat iedere Smart TV met Android TV, die draait op Android 8.0 of hoger, ondersteuning biedt voor het platform. Het geldt dus niet alleen voor de duurdere modellen van de markt. Fijn, want tot op heden was het alleen beschikbaar voor televisies uit de Sony Bravia-lijn.

Wel was het al mogelijk om de content van het platform en de streamingdienst te streamen naar je televisie via de Chromecast met Google TV. Mensen met een Android-smartphone kunnen nog geen gebruikmaken van de dienst.

Nieuwe content

Apple TV+ timmert lekker aan de weg. De streamingdienst krijgt steeds meer interessante content in het aanbod en legt veel grote namen vast voor de productie van nieuwe titels. Daarnaast kunnen we de komende weken ook flink wat nieuwe releases verwachten. Vooral op serie-gebied valt er de komende tijd veel te beleven.

