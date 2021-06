Apple TV+: 5 series die Netflix maar al te graag zou willen hebben

Apple TV+ is nu meer dan anderhalf jaar beschikbaar. Ondanks dat het niet zoveel content heeft als Netflix, zijn er toch een aantal pareltjes voorbijgekomen. Wij zetten vijf serie op een rij die een verrijking zouden voor de rode N.

Ted Lasso

We beginnen onze lijst met Ted Lasso. Het is misschien wel de beste serie die je op dit moment kunt kijken op Apple TV+. Deze komedie weet de juiste snaar te raken bij het publiek door het positivisme van de American Football-coach die naar Europa komt om een normaal voetbalteam te trainen. Het is de ultieme feel-good-serie tijdens de coronacrisis. Seizoen twee moet binnenkort uitkomen.

For All Mankind

Heb je deze serie nog niet gezien, ga dit dan vooral alsnog doen! Het is volgens ons een van de meest ondergewaardeerde titels van de afgelopen jaren, die absoluut meer aandacht verdient. Apple TV+ heeft samen met Sony Pictures een geweldige topper neergezet. In de show is de geschiedenis wat veranderd. In plaats van de Verenigde Staten zet de Sovjet-Unie als eerste een stap op de maan. Het zorgt ervoor dat er qua politiek en ruimtevaart veel verandert. Naast dat we zien hoe op persoonlijk vlak de astronauten veranderen qua gedrag, zien we ook welke politieke gevolgen achter een aantal bijzondere beslissingen zitten.

Calls

Deze serie is een vreemde een in de bijt, maar wel eentje die je letterlijk moet ervaren op Apple TV+. In totaal zijn er negen afleveringen van elk ongeveer 12 minuten. Je kunt Calls zien als een soort hoorspel met visuele effecten. Je hoort tijdens een aflevering een telefoongesprek tussen verschillende personen met een overkoepelend verhaal: een aankomend apocalyps. Aan de serie doen grote namen mee zoals Pedro Pascal, Nick Jonas en Lily Collins. Eerder spraken we al regisseur Fede Álvarez. Dat interview lees je hier.

Defending Jacob

Deze miniserie zou een regelrechte hit zijn op Netflix, maar door de beperkte populariteit van Apple TV+ kijk je er snel overheen. Defending Jacob is gebasseerd op het gelijknamige boek van William Landay. De wereld van een assistent aanklager wordt op z’n kop gezet als zijn zoon verdacht wordt van moord. De serie is een grote rollercoaster, maar de laatste aflevering zorgt voor verdeeldheid vanwege het einde.

Mythic Quest

We sluiten af met een Apple TV+-serie die heerlijk is om te bingen. We hebben het natuurlijk over Mythic Quest: Raven’s Banquet. De serie gaat over een succesvol gamebedrijf dat moeite heeft om hun RPG aan de top te houden. De bijzondere personeelsleden zorgen voor hilarische momenten. De serie heeft wat weg van It’s Always Sunny in Philadelphia. Dat is ook niet zo gek omdat deze productie afkomt van een van de twee bedenkers van die toptitel.