Apple-leverancier TSMC komt met 3nm chips: slecht nieuws voor Intel

Apple kan zich met een gerust hart voorbereiden op de volgende stappen in de computer-evolutie. TSMC, de chipleveranciers van het bedrijf, staat op het punt om te beginnen met de productie van 4nm chips. Daarnaast staat een nóg compactere 3nm chip op stapel. Productie daarvan zou naar verluidt in de tweede helft van 2022 kunnen starten.

We hoeven deze compacte chips overigens nog niet te verwachten in de komende iPhone 13. Deze zal worden voorzien van een verbeterde versie van de 5nm chip, die we kennen uit de iPhone 12, de M1 Macs en de nieuwe iPad Pro. Volgens Digitimes zou de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) binnenkort kunnen beginnen met de productie van de nieuwe A15-chip. Die zal naar verwachting in de komende iPhone 13 serie verschijnen. Volgens het bericht kunnen we de nieuwe 4nm chip wel verwachten in een nieuwe generatie Macs. Op zijn vroegst in 2024 zal dan de volgende generatie Macs de beschikking kunnen krijgen over chips met 3nm architectuur.

3nm chip nóg efficiënter

TSMC stelt dat zijn N3-technologie ’s werelds meest geavanceerde technologie zal zijn wanneer deze in de tweede helft van 2022 in volumeproductie gaat. Het bedrijf maakt hierbij wederom gebruik van de beproefde FinFET-transistorarchitectuur. Deze techniek heeft al bewezen voor uitmuntende prestaties, energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit te zorgen. De 3nm N3 chip zal tot 15% snelheidswinst bieden (of tot 30% minder stroom verbruiken) dan de huidige 5nm N5 chip. Door de toenemende miniaturisatie kunnen er maar liefst tot 70% meer transistors op dezelfde oppervlakte geplaatst worden.

Het bericht van Digitimes geeft geen verdere details over de 3nm-chip. Ook wist de nieuwssite niet te zeggen wanneer we ze in een Mac zullen tegenkomen, maar wij rekenen daar niet vóór 2024 op.

Slecht nieuws voor Intel

De komst van Apple Silicon was slecht nieuws voor Intel. Dat bedrijf was jarenlang hofleverancier voor de chips in de Mac. Na bekendmaking van de roadmap van TSMC richting 3nm chips kun je er donder op zeggen dat het marktaandeel van Intel opnieuw zal dalen.

De eerste stap kwam met de lancering van de M1 chip. Deze vond zijn weg in de 13-inch MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini en de nieuwste 24-inch iMac. Daardoor zag Intel in 2021 ongeveer 50 procent van zijn omzet bij Apple verdampen. Apple heeft gezegd dat het tot twee jaar zou duren om de overgang van Intel naar zijn eigen chips te voltooien. Het uiteindelijke resultaat van deze verandering zou ertoe kunnen leiden dat Intel zijn marktaandeel in de notebookmarkt in 2023 onder de 80 procent zal zien dalen.

Dat is overigens niet alleen de ‘schuld’ van Apple. Ook andere notebook leveranciers zouden inmiddels kijken naar een overstap op ARM-gebaseerde chips. Volgens bronnen zou echter “Apple’s in eigen huis ontwikkelde ARM-gebaseerde processorserie hierin naar verwachting wel een sleutelrol spelen bij het verlies van een groot deel van Intel’s marktaandeel in het komende jaar. Intel zal naar verwachting in 2021 bijna 50% van zijn bestellingen van Apple verliezen. Het bedrijf zal uiteindelijk helemaal geen bestellingen van Apple meer krijgen. Door het verlies van de 10% marktaandeel van Apple en het feit dat AMD stevig de een andere 10% in handen houdt, zal het aandeel van Intel in de notebookmarkt in 2023 waarschijnlijk tot ruim onder de 80% zakken.”

Mac Pro met 3nm chips?

Eerder berichtten we dat Apple de nieuwe Mac Pro nog steeds van een Intel processor zal voorzien. Maar dat zal waarschijnlijk het laatste model zijn, voordat ook de pro Mac een M-processor gaat krijgen. Wellicht zal dat dan een ARM processor zijn op 3nm, of misschien zelfs meerdere processors van dat type in serie geschakeld.

We zullen zien wat de toekomst voor Apple brengt. Voorlopig gaan we er echter vanuit dat het bedrijf dit – op het gebied van processors – zeer zonnig kan inzien.