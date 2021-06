‘Apple trekt al na minder dan een jaar stekker uit iPhone 12 mini’

Smartphones zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Dan hebben we het niet alleen over het aantal, maar ook fysiek. Zelfs een normaal toestel is tegenwoordig al bijna een tablet. De roep om een compact smartphone leek te groeien, en Apple speelde daar met de iPhone 12 mini perfect op in. Helaas bleek dat toch niet de gehoopte meesterzet.

Volgens onderzoeksbureau TrendForce vallen de verkoopcijfers van de iPhone 12 mini flink tegen, en dat gaat ook gevolgen hebben voor het compacte toestel. TrendForce beweert dat Apple de productie van de mini eerder dan verwacht heeft stopgezet. Het bedrijf uit Cupertino gaat naar verluidt de vrijgekomen ruimte gebruiken om de focus te verleggen naar de andere versies van de iPhone 12, die wel goed verkopen.

Apple stopt productie iPhone 12 mini

In dit rapport van TrendForce is te lezen dat de iPhone 12 mini in het tweede kwartaal van 2012 de zogenaamde end-of-lifestatus heeft gekregen. Dit wil zeggen dat het toestel nog gewoon verkocht en uiteraard ook ondersteund wordt, maar dat de productie afgerond is. Dit nieuws komt overigens niet helemaal uit de lucht vallen. Begin dit jaar voorspelden ook de analisten van j.P. Morgan dat de iPhone 12 mini productie in Q2 2021 gestopt zou gaan worden.

De verwachting is dat er nog genoeg iPhone 12 mini’s op voorraad zijn en dat het toestel nog niet gaat verdwijnen uit de winkel. Uiteindelijk zal dit echter wel gaan gebeuren, maar dat betekent niet direct het einde van de compacte iPhone. TrendForce verwacht dat het toestel, ondanks tegenvallende verkoopcijfers, wel een opvolger krijgt. Ming-Chi Kuo denkt daar echter anders over. De bekende analist rekent namelijk niet op een iPhone 13 mini.

Komt er een opvolger?

l0vetodream zit in kamp TrendForce en verwacht ook dat de 12 mini een opvolger gaat krijgen. Deze lekker beweert zelfs al het een en ander te weten over dit nieuwe toestel. Zo bracht hij begin deze maand het nieuws naar buiten de Apple het grootste pijnpunt van de iPhone 12 mini gaat aanpakken