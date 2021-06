Apple pakt het normale leven langzaam weer op: medewerkers weer naar kantoor

Tim Cook wil zijn personeel, met ingang van september, weer op Apple Park hebben. Dat wordt duidelijk door een gelekte memo die in handen is van Amerikaanse website The Verge.

Werknemers van Apple zullen vanaf de nieuwe maand weer drie dagen per week aanwezig zijn in Cupertino. Iets waar de CEO van het bedrijf zelf duidelijk niet op kan wachten.

Tim Cook roept werknemers terug naar kantoor

Apple Park is normaal gesproken een bruisbal aan innovatie die dagelijks volstroomt met gepassioneerde werknemers. Het afgelopen jaar stond het gigantische complex er echter triest bij. Net als de rest van de wereld. Maar volgens Tim Cook komt daar vanaf september, in ieder geval op Apple-gebied, verandering in.

Via een memo heeft de CEO aan zijn personeel laten weten dat het weer tijd is om naar kantoor te komen. Werknemers zullen met ingang van september drie dagen per week weer rondlopen in Apple Park. De meeste van hen doen dat op maandag, woensdag en vrijdag. Werknemers die daadwerkelijk aanwezig moeten zijn op kantoor om hun werk uit te voeren, zullen vier tot vijf dagen per week aanwezig zijn.

“Ondanks alles wat we bereikt hebben terwijl we van elkaar gescheiden waren, miste er wel iets essentieels in dat hele proces: elkaar”, zo laat Tim Cook weten in de memo. “Videobellen heeft ons zonder twijfel dichterbij elkaar gebracht, maar er zijn nu eenmaal dingen die je niet na kunt repliceren”. Het mag duidelijk zijn dat de Apple CEO staat te trappelen om weer met zijn werknemers aan de slag te gaan.

Apple past regeling aan

Voor 2020 stond Apple erom bekend dat het zijn werknemers niet vanuit huis wilde laten werken. Iets dat in de loop van de pandemie ook duidelijk werd, toen Tim Cook zijn personeel eigenlijk vanaf juni dit jaar al wilde zien. Toch lijkt er bij Apple wat veranderd te zijn, want de werknemers hoeven niet alleen vanaf september dit jaar terug te keren. Ze krijgen ook de kans om “normaal gesproken” meer vanuit huis te werken.

Het is misschien niet veel, maar Apple geeft zijn werknemers om twee weken per jaar vanuit huis te kunnen werken. Iets dat zonder twijfel een goed begin is.