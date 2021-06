Apple opent morgen één van de mooiste Apple Stores tot nu toe

Er zijn maar weinig bedrijven of merken met zulke iconische en prachtige winkels als Apple. Van het strakke interieur tot de bijzondere locaties en het vaak unieke exterieur. Bijna elke Apple Store is een ware beleving, en met deze nieuwe aanwinst wordt de lat nog hoger gelegd. Welkom in Apple Tower Theatre.

Apple opent morgen (24 juni) een nieuwe Apple Store in Los Angeles, genaamd: Apple Tower Theatre. De winkel bevindt zich in, zoals de naam al verklapt, het Tower Theatre. Dit is een historische bioscoop in het Broadway Theater District die in 1927 zijn deuren opende. Het Tower Theatre is ontworpen door S. Charles Lee in de Barok stijl, maar met Franse, Spaanse, Moorse en Italiaanse invloeden. Van buiten althans. De binnenkant is geïnspireerd door het operagebouw in Parijs.

Apple Store met historie

Het prachtige pand werd al snel een bekende landmark en kwam uiteindelijk ook op de lijst met historische en culturele monumenten van Los Angeles. Toch kwam het pand leeg te staan toen alle bioscopen naar Hollywood Boulevard verhuisden. Sindsdien heeft het Tower Theatre verschillende bewoners en functies gehad, en Apple is de volgende in die rij.

In 2015 kwam voor het eerst in het nieuws dat Apple interesse had. Een half jaar later werden de eerste onderhandelingen gevoerd. Dat kwam rond en Apple diende in 2018 een renovatieplan in. Deze werd goedgekeurd en na een stevige verbouwing is het moment dan eindelijk daar. Morgen opent Apple de deuren van zijn nieuwe Apple Store: Apple Tower Theatre.

Apple Tower Theatre: modern en klassiek

Het is de 26ste Apple Store in Los Angeles, en waarschijnlijk ook meteen de mooiste. Apple heeft het gebouw niet compleet verbouwd, maar vooral opgeknapt. Wanneer je binnenkomt heb je dus nog steeds het gevoel dat je een bijna honderd jaar oud theater binnenloopt. De historie gecombineerd met het strakke ontwerp van Apple zorgt voor een prachtig contrast. De foto’s zeggen genoeg.