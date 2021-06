Apple hint naar Apple Music Spatial Audio event na WWDC21 keynote

Apple plaatste op zijn Apple Music website een teaser radiostation, waarin het bedrijf een speciaal Apple Music Event aankondigt. Dit event zal twee uur na de WWDC21 Keynote plaatsvinden, maar is (nog) helemaal niet terug te vinden op de WWDC agenda.

Ongetwijfeld is het event gerelateerd aan Spatial Audio voor ‌Apple Music. Apple maakte al eerder bekend dat de ruimtelijke audio later deze maand zal worden gelanceerd voor de muziekdienst.

Apple heeft al eerder aangekondigd dat Spatial Audio in juni naar alle ‌Apple Music‌-abonnees zal komen. Deze stap maakt deel uit van de overschakeling naar Dolby Atmos en lossless streaming. Deze zorgen ervoor dat je muziek kunt beluisteren op hogere kwaliteit. Apple strooit de nieuwe functies al rond op social media en in de ‌Apple Music‌-app, maar maakt er nergens melding van dat het er een speciaal event aan gaat wijden.

I don’t think anyone else has found this yet, so here it is:

Apple Music Spatial Audio is going to be introduced at 12pm PT on June 7 (after the WWDC keynote)https://t.co/WSdMdSBTmn#AppleMusic #spatialaudio #WWDC21

— kenny (@kuromikenny) June 6, 2021