Apple Music maakt het makkelijker om nieuwe muziek te ontdekken

Apple Music heeft een nieuwe functionaliteit gekregen, waardoor het makkelijker wordt om nieuwe muziek te ontdekken die past bij jou smaak. Waar je eerder al op artiesten en albums kon zoeken, is het nu ook mogelijk om het aanbod van platenmaatschappijen te bekijken.

Naast deze functionaliteit rolde Apple Music deze week ook de ondersteuning voor Spatial Audio en Lossless Audio uit.

Apple Music richt zich ook op platenmaatschappijen

Apple Music maakt het, net als andere streamingdiensten, mogelijk om meer van je favoriete genres en artiesten te ontdekken. Wanneer je bijvoorbeeld één specifiek nummer leuk vindt is het vrij toegankelijk om ook de andere nummers van de artiest te bekijken. Zo kun je zien wat de populairste tracks zijn en ben je in de mogelijkheid om hele albums te luisteren.

Apple trekt die lijn door en maakt het vanaf nu dus ook mogelijk om dit met platenmaatschappijen te doen. Prettig, want de kans is best groot dat je ook toffe muziek gaat ontdekken bij de partijen die de muziek van je favoriete artiest naar buiten brengt.

“Niemand zegt dat ze fan zijn van Paramount, maar wel van de films die ze uitbrengen”, zo vertelt Apple Music’s Zane Lowe in een interview met Rolling Stone. “Datzelfde geldt eigenlijk ook voor platenlabels”. Labels zetten vaak in op een bepaald genre en zoeken vervolgens naar artiesten die in dat plaatje passen. Wat dat betreft is de kans, zoals ik net al zei, vrij groot dat je nieuwe pareltjes gaat ontdekken op deze manier.

Spatial Audio en Lossless Audio

Apple Music bracht deze week ook de aangekondigde functionaliteiten Spatial Audio en Lossless Audio uit. Die eerste feature belooft een audio-ervaring als nooit tevoren. Die tweede moet er vooral voor zorgen dat je de muziek kunt beluisteren zoals de artiesten het bedoeld hebben.

