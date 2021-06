Apple Music Lossless: problemen met afspelen houden aan

Een groeiend deel van de Apple Music-abonnees ergert zich aan afspeelproblemen. Die komen voor sinds de release van Lossless-audio vorige week. Bij het afspelen van muziek in het Lossless-formaat van Apple stopt het afspelen na precies 15 seconden of worden nummers gewoon overgeslagen.

Het probleem wordt al op veel plaatsen besproken, waaronder in diverse topics in de ondersteuningsforums van Apple. Tot nu toe is er geen zicht op een oplossing en erkent Apple het probleem niet. Advies zoals uit- en opnieuw inloggen op Apple Music levert slechts tijdlijk verbetering op.

Drie soorten afspeelproblemen

Het foutenpatroon is geenszins uniform. Bij sommige gebruikers komt het helemaal niet voor, terwijl anderen er alleen last van hebben bij offline opgeslagen muziek van Apple’s streamingdienst. Het maakt ook niet uit of de muziek op de iPhone zelf of via AirPlay of Bluetooth wordt afgespeeld.

Inmiddels hebben we ook diverse overeenkomstige bugrapporten van lezers ontvangen. Er zijn concreet drie dingen aan de hand: nummers worden helemaal overgeslagen, afgekapt na 15 seconden of na enige tijd afspelen is alleen nog maar ruis te horen. Dit lijkt op willekeurige momenten voor te komen.

Apple Music Lossless tijdelijk uitschakelen

Het probleem stak meteen na de release van Apple Music Lossless de kop op. Aanvankelijk leek het slechts een tijdelijke storing of overbelasting. Nu lijkt het er echter op dat Apple het aan de softwarekant moet aanpakken.

De makkelijkste oplossing is om Lossless audio voorlopig uit te schakelen. Dat kan via het menu Instellingen → Muziek → Lossless Audio.