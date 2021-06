Opmerkelijke klacht over Apple’s M1 iMac duikt steeds vaker op

Er is een groep consumenten die een nieuwe M1 iMac aangeschaft heeft, die precies dezelfde klacht bij Apple achterlaat over het apparaat. Wat blijkt: sommige van die nieuwe iMacs worden geleverd met een kromme standaard. Het is op moment van schrijven niet duidelijk hoe groot dit probleem precies is en wat het bedrijf uit Cupertino er aan gaat doen.

De nieuwe Apple iMac met een M1-processor aan boord ligt nu al enige tijd in de winkel. Ook zijn er al volop reviews over geschreven. De meeste recensenten zijn positief, voornamelijk over het dunne design van de computer. Ook het kleurige design en de M1-chip vallen natuurlijk goed in de smaak.

Apple ontvangt klachten over M1 iMac

Echter, sommige consumenten lopen desondanks tegen problemen aan. Apple heeft namelijk klachten ontvangen over modellen met een kromme standaard. Daardoor kan het gebeuren dat het scherm – dat natuurlijk op die standaard rust – ietwat naar links of rechts afwijkt. Dit probleem werd voor het eerst besproken door het YouTubekanaal iPhonedo.

Aanvankelijk valt het je misschien niet eens op. Maar wanneer je de iMac met een M1-chip naast andere iMacs met een rechte stand plaatst, dan zie je de verschillen heel goed. Bovendien laat iPhonedo ook heel goed zien hoe groot het verschil tussen de ene kant en de andere kant is, gemeten vanaf de onderkant van het scherm tot aan de rand. Eén kant meet 7,6 centimeter, terwijl de andere kant 8 centimeter meet. Dat verschil ga je wel merken als je de hele dag naar het scherm staart.

Klachten op YouTube, het forum en Reddit

Niet alleen op YouTube zijn hier klachten over verschenen. Soortgelijke klachten verschijnen inmiddels ook op het Apple forum, evenals Reddit. Op moment van schrijven is niet duidelijk waar dit probleem vandaan komt, hoe groot het probleem is én of Apple er iets aan of mee gaat doen. Het bedrijf heeft nog niet openbaar op de klachten gereageerd.

Reddit