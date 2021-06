‘Apple komt in 2022 met de eerste OLED-iPad’

Er is een OLED-iPad op komst. Althans, dat doet een artikel op de ETNews website ons geloven. Volgens dat bericht zou deze iPad in 2022 in de schappen moeten liggen.

Met de introductie van het mini-LED-display in de 12,9-inch iPad Pro lijkt Apple af te stevenen op een verandering op het gebied van displays. Volgens het bericht op ETNews wil het bedrijf het gebruik van OLED displays uitbreiden van het iPhone-assortiment naar andere productfamilies.

Van LCD naar OLED

Een ‘niet nader genoemde bron binnen de display-industrie’ beweert volgens ETNews dat Apple zich voorbereidt op de introductie van OLED-iPads. Deze moeten dan medio 2022 leverbaar zijn. Ook zou Apple al afspraken hebben gemaakt met beeldschermproducenten om deze OLED panelen te leveren.

Als het waar is, zou dit een primeur zijn voor de iPad. Het zou dan voor het eerst zijn dat Apple’s tablet hetzelfde scherm krijgt als de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Momenteel gebruikt Apple TFT LCD-schermen voor al zijn huidige iPad-modellen. De enige uitzondering is de nieuwste 12,9-inch iPad Pro, die een MicroLED scherm heeft gekregen..

Meer meldingen van een OLED-iPad

Het is overigens niet de eerste keer dat we deze combinatie horen in de wandelgangen. In maart meldde DigiTimes ook al dat de eerste OLED-iPads begin 2022 uit zouden komen. Het zou hier gaan om een nieuw 10,9-inch model.

Tech-site The Elec kwam in november 2020 al met de voorspelling dat er een OLED-iPad op komst was, die eind 2021 zou kunnen verschijnen.

Waarom OLED in een iPad?

Met Apple’s succesvolle invoering van het mini-LED-display in het 12,9-inch Pro model, lijkt het ons logischer dat Apple deze techniek ook bij andere iPads zal gebruiken. Toch zou het inderdaad kunnen dat Apple besluit dat deze mini-LED schermen alleen voor de Pro modellen wordt gereserveerd. De ‘gewone’ iPads zouden dan de beschikking kunnen krijgen over een OLED scherm, dat toch net weer een wat mooier beeld geeft dan de huidige LCD schermen.

Wat vindt jij? Lijkt een iPad met OLED scherm je wel wat, of juist niet? Laat het maar weten in de reacties.