Apple geeft gebruikers meer vrijheid bij overstap naar iOS en iPadOS 15

Op de Worldwide Developers Conference 2021 kondigde Apple de aankomende iOS 15- en iPadOS 15-updates aan. CEO Tim Cook onthulde een groot aantal prachtige nieuwe functies, waaronder ruimtelijke audio op FaceTime, niet storen-reacties en het veilig uploaden van een identiteitsbewijs met foto. Eén nieuwe functie kwam echter niet aan bod, terwijl deze voor een aantal mensen misschien wel de meest welkome toevoeging is.

Eén van de functies, die niet tijdens de conferentie werden genoemd, zal zeker in goede aarde vallen bij een bepaalde groep mensen. Deze functie staat ergens verborgen tussen alle nieuwe functies van iOS en iPadOS, zoals te lezen is op de website van Apple. De groep mensen waar we het hier over hebben, zijn de mensen die er een hekel aan hebben om iOS of iPadOS gelijk te ‘moeten’ updaten. Daarvoor zijn diverse redenen te bedenken. Maar dat hield tot nu toe ook in, dat je niet de kon beschikken over de laatste beveiligingsupdates. Inderdaad: tot nu toe.

iOS niet updaten en tóch up-to-date zijn

Voorheen moest je als iPhone- en iPad-gebruiker, als je wilde profiteren van de laatste beveiligingsupdates, je hele besturingssysteem updaten naar de nieuwste versie. Volgens de website van Apple hoeft dat nu niet meer. Je kunt vanaf nu kiezen. Kiezen om naar iOS of iPadOS 15 te updaten óf om voorlopig iOS of iPadOS 14 te blijven gebruiken. Met dien verstande dat je vanaf nu wél de de belangrijke beveiligingsupdates krijgt. Uiteraard totdat je klaar bent om te upgraden naar de volgende grote versie.

Het is echter niet geheel duidelijk hoe lang Apple iOS en iPadOS 14 zal ondersteunen naarmate er meer beveiligingsupdates uitkomen. Ook is deze noviteit vooralsnog alleen voor iPhone- en iPad gebruikers van toepassing. Voor Apple Watch-gebruikers is er (nog) geen scheiding tussen beveiligingsupdates en-WatchOS-updates. Volgens geruchten lijkt dat overigens wel in de maak te zijn.

Overstappen wanneer het goed voelt

Toch is dit waarschijnlijk welkom nieuws voor Apple-gebruikers met oudere hardware en voor de meer voorzichtigen onder ons. Deze kleine aanpassing van Apple stelt iedereen in staat om de beveiliging van hun iPhone of iPad up-to-date te houden. En dat, zonder over te hoeven stappen op een nieuwe versie van het OS. Zo kun je bijvoorbeeld nu wachten tot je een nieuwere iPhone hebt. Of totdat de eerstvolgende update met bugfixes uit is.