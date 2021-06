Apple let op de kleintjes en zet in op meerdere betaalbare iPhone modellen

De iPhone 13 moet nog aangekondigd worden, maar Ming-Chi Kuo heeft nu al informatie over de Apple toestellen van 2022. De doorgaans welingelichte analist blikt vooruit op een nieuwe versie van de SE en de iPhone 14. Wat daarbij vooral opvalt is de prijs.

De afgelopen jaren zijn smartphones alleen maar duurder geworden. Er was ooit een tijd dat je voor 600 euro een high-end toestel kocht. Nu is dat soms het dubbele. Gelukkig lijkt Apple steeds meer te doen om ook klanten met een kleinere portemonnee tevreden te stellen. Bijvoorbeeld met de SE, en van dat model komt volgens Kuo volgend jaar een nieuwe versie.

iPhone SE krijgt een upgrade

De SE (2022) zal volgens Kuo in de eerste helft van 2022 gaan verschijnen. De analist voorspelt dat het niet de meest spannende upgrade gaat worden. Zo beweert hij dat het ontwerp niet veel gaat veranderen ten opzichte van zijn voorganger. Dat is opvallend, want het 2020 model was met zijn iPhone 8 ontwerp al vrij gedateerd. Inmiddels is het ontwerp van de andere iPhone modellen al twee keer flink aangepakt.

De iPhone SE (2022) belooft dus geen spannende, maar wel een betaalbare en snelle keuze te worden. Volgens Kuo gaat Apple deze nieuwkomer neerzetten als ‘de goedkoopste 5G-iPhone ooit’. Op dit moment is dat nog de 12 mini. Deze kost 812 euro en is dus nog steeds niet goedkoop. Daarnaast verkoopt dit toestel niet al te best en heeft Apple naar verluidt de productie van 12 mini vervroegd stopgezet.

Geen iPhone 14 mini

De huidige SE kost echter maar 492,10 euro. Als Apple deze prijs ook voor de nieuwe versie gaat hanteren (of misschien zelfs kan verlagen door het oude ontwerp), dan kan dit zeker een interessant toestel worden. De iPhone SE (2022) lijkt dus Apple’s wapen te gaan worden in de strijd tegen goedkopere 5G smartphones van andere merken.

Daarnaast gaat de iPhone SE (2022) volgens Kuo ook het enige compacte toestel worden. Volgens de analist komt er namelijk geen iPhone 14 mini. Wel komen er twee gewone iPhone 14 modellen (een 6,1″- en 6,7″-variant) en twee Pro modellen met hetzelfde schermformaat.

Goedkoopste 6,7-inch model ooit

Zoals gezegd valt ook daar de prijs op. Althans, die van de iPhone 14 6,7-inch. Kuo beweert namelijk dat dit toestel minder dan 900 dollar gaat kosten. Dat is goed nieuws voor iedereen die een groter scherm wil, maar geen zin heeft om enorme bedragen uit te geven. Voorheen moest je als je een groot scherm wilde hebben altijd voor de Pro Max gaan (die ruim 1.200 euro kost). Daar gaat de iPhone 14 dus mogelijk verandering in brengen.