‘Apple pakt met de iPhone 13 belangrijk pijnpunt van voorganger aan’

Als we de recente geruchten mogen geloven dan pakt Apple voor de iPhone 13 een probleem aan waar iPhone-eigenaars mee te maken hebben. De bron van het gerucht is de leaker l0vetodream, die het in het verleden wel vaker bij het juiste eind had. Het nieuwste gerucht heeft betrekking op de accucapaciteit van de aankomende iPhone-modellen.

De geruchtenmaker laat weten dat de aankomende iPhone 13-lijn mag rekenen op accu’s met meer vermogen. De iPhone 13 Pro Max moet naar verluidt een accu krijgen met een vermogen van 4.352 mAh. Dat is veel meer dan we bij de iPhone 12 Pro Max zien. Die iPhone heeft een accu van 3.687 mAh.

‘Apple geeft iPhone 13 grotere accu’

De reguliere versie van de iPhone 13 en de iPhone 13 Pro krijgen dezelfde accu, met een vermogen van 3.095 mAh. De huidige normale en Pro-versies beschikken over 2.815 mAh. Het kleinste model in de aankomende line-up, de mini, krijgt een accu van 2.406. De huidige mini heeft een accu van 2.227 mAh.

Zoals voor iedere smartphone geldt (niet alleen voor iPhones): dit is slechts de helft van het verhaal. Hoe lang zo’n accu meegaat, is van meerdere factoren afhankelijk dan alleen het aantal mAh. Er moet ook worden gekeken naar de effeciëntie van de processor en verschillende software-optimalisaties.

A15-chip wordt efficiënter

De verwachting is dat Apple voor de iPhone 13-lijn de A15-processor gaat gebruiken. Die processor moet een stuk efficiënter omgaan met de beschikbare energie, zoals dat vrijwel elk jaar het geval is met nieuwe chipsets. Resumé: het lijkt er dus op dat de iPhones voor 2021 een stuk langer meegaan op een volle accu.

De grotere accu en het idee dat de iPhone 13 mini langer mee kan gaan, betekent misschien dat meer mensen warm lopen voor de kleine smartphone. De iPhone 12 mini doet het naar verluidt het slechts momenteel, dus een boost in sales voor de compacte smartphone zou voor het bedrijf welkom zijn.

