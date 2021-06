Apple rolt nieuwe iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en WatchOS 8 beta’s uit

Tijdens WWDC21 onthulde Apple nieuwe besturingssystemen voor nagenoeg al hun apparaten. Deze zullen later dit jaar gaan verschijnen, maar in de aanloop daarnaartoe kun je er al mee aan de slag. Enige tijd geleden verschenen de eerste beta’s voor ontwikkelaars en nu staat de tweede beta-versies van iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en WatchOS 8 voor je klaar.

Het gaat hier dus nog steeds om beta’s die bedoeld zijn voor ontwikkelaars. Hiervoor kan iedereen zich hier aanmelden, maar je moet goed opletten of dit voor jou verstandig is. Deze versies zijn nog niet af en je kan tegen problemen aanlopen. Het is dan ook aan te raden om deze beta’s niet te draaien op het apparaat dat je dagelijks gebruikt. In dat geval kun je beter wachten op de publieke beta.

Nieuwe beta’s voor iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en WatchOS 8

Mocht je nog ergens een oude iPhone, iPad, Apple TV en/of Apple Watch hebben liggen, dan is het zeker leuk om daar even de nieuwste versie van het OS op te zetten. Zo kun je alvast de verbeteringen ervaren en aan de slag met nieuwe functies. In sommige gevallen brengt de tweede beta namelijk best wat leuke dingen met zich mee.

Hoewel tvOS 15 en WatchOS 8 ook interessant zijn, kijken de meeste gebruikers toch wat meer uit naar iOS 15 en iPadOS 15. Deze nieuwe versies van de besturingssystemen voor je iPhone en iPad gaan een aantal interessante functies en verbeteringen introduceren. Een deel daarvan konden we al uitproberen in de eerste beta, maar daar komen er nu nog een aantal bij.

Memoji outfit en SharePlay

In de release notes kun je precies zien wat er allemaal veranderd is ten opzichte van de eerste beta. Dit zijn vooral dingen die gewone gebruikers niet zo snel zullen opvallen. Er zijn echter ook twee nieuwe functies geïntroduceerd. Zo maken we kennis met Memoji outfit en SharePlay

Zoals de naam Memoji outfit al doet vermoeden, kun je vanaf nu je Memoji aankleden met een custom outfit. Je hebt zoals je hierboven kunt zien de keuze uit een ruime selectie shirts, truien, jurken en meer. Daarnaast is ook SharePlay uitgerold. Deze functie laat je muziek en video delen via een FaceTime gesprek. Zo kun je bijvoorbeeld op afstand samen bingen

Nog even geduld

Deze en andere nieuwe functies zijn voorlopig dus alleen nog maar beschikbaar in de beta voor ontwikkelaars. Als gewone gebruiker moet je nog even wachten. De verwachting is dat iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en WatchOS 8 ergens in september definitief uitrollen. In aanloop daarnaartoe zal er echter eerst nog een publieke beta komen. Benieuwd wat je kan verwachtingen van deze besturingssystemen? Lees dan ook onderstaande artikelen.