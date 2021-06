Er komt opnieuw groot onderzoek naar monopoliepositie Apple en Google

De Japanse overheid gaat naar verluidt onderzoek doen naar de monopolieposities van de Amerikaanse bedrijven Apple en Google in Japan. De claimt de Japanse zakenkrant Nikkei, die het in het verleden vaker bij het juiste eind gehad heeft. Echter, de krant wil niet bekendmaken wie de bron van dit nieuws is.

Als de de Japanse zakenkrant Nikkei mogen geloven dan wil de Japanse overheid gaan onderzoeken of de gigantische Amerikaanse techbedrijven Apple en Google wel op een eerlijke manier zakendoen met Japanse tech-fabrikanten. Het gaat dan voornamelijk om smartphone-makers.

‘Japan doet onderzoek naar positie Apple en Google’

Zowel Apple als Google hebben wereldwijd een gigantisch marktaandeel als het om besturingssystemen voor smartphones gaat. In dit geval gaat het respectievelijk om iOS en Android. Dat is ook in Japan het geval, natuurlijk. Daar draait ongeveer negentig procent van alle smartphones op één van deze twee systemen.

De Japan Times, die het nieuws ook gedeeld heeft, laat weten dat het onderzoek geleid wordt door functionarissen en experts. Ook zou het onderzoek deze maand moeten beginnen. Mocht uit het onderzoek komen dat de gesloten deals een nadelig effect hebben op Japanse ondernemingen, dan kunnen er dingen gaan veranderen.

Aanscherping van de regels

Het zou dan zomaar kunnen gebeuren dat de Japanse mededingingswet aangescherpt wordt. Dat Japan hier nu onderzoek naar zou doen, is geen vreemd gegeven. Niet alleen omdat veel mensen gebruikmaken van de systemen. Het is namelijk zo dat de posities van Apple en Google wereldwijd onder de loep liggen.

Eind april concludeerde de Europese Unie namelijk ook al, na onderzoek gedaan te hebben, dat Apple misbruik maakt van zijn machtspositie als platformhouder. Daarmee overtreedt de iPhone-maker de Europese wet. Begin deze maand schikte Google nog in een zaak in Frankrijk, die ook betrekking heeft op de positie van het bedrijf.

Japan Times