Apple Glass AR: dit Retro-concept is een prachtig eerbetoon aan Steve Jobs

Stel dat Apple ervoor kiest om de Apple Glass AR, de Augmented Realitybril die volgens velen dit jaar verschijnt, meer te laten zijn dan een nieuw innovatief product. Wat als het bedrijf van dit product een prachtig eerbetoon aan Steve Jobs maakt? Hoe zou het product er dan uit komen te zien?

Ontwerper Antonio De Rosa geeft het antwoord door middel van een aantal nieuwe conceptuele renders. Voor dit concept heeft hij alle geruchten en lekken laten varen en kijkt hij voornamelijk hoe de AR-bril een prachtig eerbetoon kan worden. Iets waar we op de redactie zeker enthousiast over zijn.

Apple Glass AR: een prachtig eerbetoon

Vorig jaar liet de twijfelachtige bron Jon Prosser weten dat Apple werkt aan een Steve Jobs Heritage Edition van de Apple Glass AR. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren valt nog te bezien, maar de beelden van Da Rosa geven ons wel een prachtige indruk van hoe zo’n speciale editie vormgegeven kan worden.

De ontwerper brengt een aantal nieuwe renders naar buiten waarin de Apple Glass AR een duidelijk eerbetoon is aan de oprichter van het bedrijf. Het ontwerp van de Augmented Realitybril is namelijk gebaseerd op de iconische Lunor Classic Rund PP bril. Deze bril werd vanaf 1997 door Steve Jobs gedragen toen hij terugkeerde bij Apple als CEO.

In het concept is de Apple Glass AR voorzien van een aluminium frame en zijn de brillenglazen voorzien van polycarbonaat. Deze combinatie zorgt ervoor dat de bril, die voorzien zal zijn van zes verschillende camera’s, erg licht aanvoelt. Verder is het product in de mogelijkheid om je ogen te tracken, gebaren te herkennen, calorieën te tellen en je gezondheid in de gaten te houden.

Je krijgt door bovenstaande foto’s een aardige indruk van het concept, maar als je meer wilt zien kun je ook op de website van Da Rosa terecht.