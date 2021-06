Apple event september: ‘vanaf deze datum ligt de iPhone 13 in de winkel’

WWDC21 is achter de rug, en dat betekent dat we ons vizier nu gaan richten op het volgende Apple-event. Deze is nog niet officieel aangekondigd, maar we durven hem al wel met potlood in onze agenda te zetten. Zeker na het verschijnen van nieuwe geruchten over de iPhone 13 release.

Dat er dit jaar een nieuwe iPhone gaat verschijnen, is wel zeker. We weten alleen nog niet of deze echt de iPhone 13 gaat heten, wat er nieuw gaat zijn, wanneer hij aangekondigd gaat worden en wanneer we hem kunnen kopen. Gelukkig begint er steeds meer te lekken en komt Wedbush-analist Dan Ives nu met een mogelijke releasedatum.

Wanneer is het volgende Apple event?

Ives verwacht dat Apple traditiegetrouw voor een evenement in september gaat. De derde week van september om precies te zijn. Welke dag lijkt ook wel vast te staan. Op de WWDC keynote na (die op maandag is) kiest Apple altijd voor de dinsdag om nieuwe aankondigingen te doen. Als deze verwachting van Dan Ives klopt, gaat de iPhone 13 op 14 september onthuld worden.

Volgens de bronnen van Dan Ives (die anoniem willen blijven) zal het nieuwe toestel de vrijdag daarop (17 september) te bestellen zijn. Als je dat doet, heb je een week later op 24 september de nieuwe iPhone in je handen. Hoewel dit om de Amerikaanse datums gaat, is het aannemelijk dat deze planning ook voor Nederland geldt. Voorgaande jaren zaten we immers ook bij de eerste groep.

De iPhone 13 en de iPhone 14

Volgens Dan Ives geldt deze datum voor alle versies van de iPhone 13. De line-up is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Naast de standaard iPhone 13 zullen er twee Pro modellen verschijnen en een mini. Waarschijnlijk is dat voorlopig ook de laatste iPhone mini die gaat verschijnen. Diens voorganger (de iPhone 12 mini) deed het immer minder goed dan gehoopt, en de productie is naar verluidt eerder stopgezet.

Volgens Kou gaat Apple het in 2022 dan ook anders aanpakken. De bekende analist verwacht dat er geen mini variant komt. Op die plek komt er juist een Max versie van de gewone iPhone. Zo worden liefhebbers van een groot scherm niet meer gedwongen om een iPhone Pro Max te kopen. Volgens Kuo wordt dit het goedkoopste 6,7-inch model ooit. Meer over de iPhone 14 en de nieuwe iPhone SE lees je hier.