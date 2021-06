Apple Design Awards 2021: alle winnende iPhone- en iPad-apps op een rijtje

Apple zoekt ieder jaar naar ontwikkelaars die gedurfde, creatieve en onderscheidende idee√ęn tot leven hebben gewekt. Het laat zien welke applicaties uit de App Store het bedrijf van Tim Cook het hoogst heeft zitten. Dit zijn de winnaars ban de Apple Design Awards 2021

Vandaag zijn de twaalf winnaars van de editie van dit jaar bekendgemaakt. “Ze tillen het niveau van uitstekende apps nog een stukje hoger”, heeft Susan Prescott (VP Worldwide Developer Relations) over ze te zeggen. Welke apps dat precies zijn, dat lees je in het onderstaande lijstje.

Apple Design Awards 2021: alle winnaars op een rij

De Apple Design Awards 2021 bestaat uit zes verschillende categorie√ęn. Iedere categorie bestaat uit twee winnaars: een applicatie uit de App Store en een game uit de downloadwinkel. Zes categorie√ęn, twaalf winnaars, zes games en zes apps: dit zijn de winnende iPhone-apps en iPad apps op een rijtje.

Apple Design Awards 2021: Inclusiviteit

Inclusiviteit bestaat uit applicaties die ervoor zorgen dat alle consumenten de beste ervaring krijgen. Apps en games moeten voor deze categorie toegankelijk zijn voor iedere achtergrond, iedere taal en alle capaciteiten.

Voice Dream Reader van ontwikkelaar Voice Dream LLC slaat volgens Apple de spijker om z’n kop. Deze tekst-naar-spraakapp kan tekst van bijna iedere digitale bron omzetten, in maar liefst 27 talen. De spraakfunctie is overigens geheel naar wens in te stellen, dus de ideale leeservaring wordt zo behaald.

HoloVista van ontwikkelaar Aconite maakt gebruik van veel toegankelijkheidsfeatures van je iPhone. Van gebaarbediening tot tekstcontrast en van intensiteit to aan geluid: alles wordt uit de kast gehaald.

Vermaak en Plezier

Vermaak en Plezier¬†is een categorie waarin Apple kijkt naar welke apps de beschikbare technologie√ęn van het bedrijf het best gebruiken om consumenten te vermaken.

Pok Pok Playroom, van ontwikkelaar Pok Pok, is wat dat betreft een uitstekend voorbeeld volgens Apple. De speelse app maakt gebruik van mooie animaties en boeiende interacties. Tel daar subtiele haptische effecten en mooie geluiden bij op en je weet wat je binnenhaalt.

Little Orpheus zet die lijn door. De game, gemaakt door The Chinese Room, haalt een heerlijk verhaal aan die je normaliter alleen op consoles kunt vinden. Althans, dat zijn de woorden van Apple zelf dan. De game is door de makkelijke bediening erg toegankelijk, maar levert dus wel een uiterst prettige ervaring.

Apple Design Awards 2021: Interactiviteit

In de categorie¬†Interactiviteit wordt er voornamelijk gekeken naar welke applicaties het beste afgestemd zijn op het platform. Intu√Įtieve interfaces en toegankelijkheid staat daarbij centraal.

CARROT Weather, van ontwikkelaar Brain Mueller van  Grailr LLC, laat wat dat betreft zien hoe het moet. Deze weer-app is voorzien van humoristische weerberichten en biedt gebruiker tegelijkertijd een unieke visuele ervaring.

Bird Alone is wat dat betreft wel echt een heel ander verhaal. Deze game had makkelijk in de Inclusiviteit-categorie kunnen winnen. De game, van ontwikkelaar George Batchelor, maakt uitstekend gebruik van alle functionaliteiten van je iPhone. Denk bijvoorbeeld an meldingen, graphics, geluidseffecten en haptische feedback.

Maatschappelijke impact

De categorie Maatschappelijke impact is gericht op applicaties en ontwikkelaars die de levens van mensen proberen te verbeteren.

Be My Eyes is wat dat betreft een terechte winnaar. Ontwikkelaar S/I Be My Eyes uit Canada helpt blinden en slechtzienden door ze te koppelen aan een vrijwilliger. Het maakt niet uit waar die vrijwilliger woont, zolang hij of zij bereidt is om te helpen komt het goed. Iets dat wel duidelijk wordt doordat er inmiddels 4,5 miljoen vrijwilligers, uit 150 landen, de app gebruiken.

Alba is een game die een hele grote verandering laat zien. Terwijl natuurgebieden om zeep worden geholpen door de bouw van gebouwen, moet jij met Alba de natuur redden. Je helpt wilde dieren door bruggeren te repareren, zwerfaval op te ruimen en mensen te vertellen over jouw missie.

Graphics en visuals

De naam zegt het al: de categorie Graphics en visuals zorgt ervoor dat de visueel mooiste apps beloond worden.

Loóna is het werk van Loóna Inc en zorgt er op wonderschone wijze voor dat jij heerlijk kunt slapen. De app zit vol met heerlijke verhalen die prachtig geanimeerd zijn en voorzien zijn van geweldige achtergrondgeluiden.

Wat dat betreft sluit Genshin Impact daar prachtig op aan, al zul je er niet zo lekker van gaan slapen. De game zit boordevol actie, maar oogt geweldig mooi. Van de schaduwkwaliteit tot de beeldsnelheid: Genshin Impact is een lust voor het oog!

Apple Design Awards 2021: Innovatie

Op het gebied van¬†Innovatie¬†wordt er natuurlijk gekeken naar de apps die iets nieuws brengen. Het gebruiken van Apple technologie√ęn levert overigens bonuspunten op in deze categorie, en dat is wel te zien!

NaadSadhana is wat dat betreft een uitstekend voorbeeld. Apple laat weten dat deze all-in-one muziekapp de artiest zo vrij mogelijk laat. De app luistert naar je zanglijnen, laat weten of het helder is en schrijft er direct de muzikalen begeleiding bij.

League of Legends: Wild Rift is overigens wel van een heel ander kaliber. De game is natuurlijk al jaren een hit op de pc en is nu ook beschikbaar op de iPhone en iPad. Niet zonder succes, want het spel brengt het beste van de MOBA naar de smartphone. Zowel visueel als op gameplay-gebied.