Apple is begonnen met uitrollen betaalde podcast-abonnementen

Binnen de Apple Podcasts-app kunnen makers vanaf nu geld vragen voor de content die zijn aanbieden. Luisteraars moeten dan een abonnement nemen om te kunnen luisteren. De nieuwe dienst is vanaf nu live in meer dan 170 landen, waaronder Nederland. De nieuwe optie verschijnt een maand later dan oorspronkelijk gepland, maar is nu dus beschikbaar.

Met de nieuwe functionaliteit is het voor gebruikers mogelijk om podcastmakers en netwerken te steunen. Door te betalen krijg je toegang tot reclamevrije content en in sommige gevallen krijg je ook andere verschillende voordelen. Eén van die extraatjes kan zijn dat je vervroegd toegang krijgt tot een nieuwe aflevering binnen een serie.

Apple biedt opties voor podcastmakers aan

Als gebruiker kun je er ook voor kiezen om te betalen voor een kanaal. Je ondersteunt dan meteen een netwerk van podcasts, terwijl je toegang krijgt tot allerlei voordelen die daaraan verbonden zijn. Een aantal grote podcastmakers van dit moment doen meteen mee en bieden abonnementen aan.

Wanneer een luisteraar eenmaal betaalde toegang heeft, dan verschijnt er een Subscriber Edition-label in beeld. Met dat label weet je zeker dat je toegang krijgt tot de content die daaronder valt. Het aanmeldproces is behoorlijk simpel. Je tapt op de abonneer-knop, en vervolgens betaal je op de manier die je gewend bent binnen Apple.

Verschil met Spotify en Patreon

En ja, dat betekent dat Apple dertig procent van de omzet pakt. En dat is niet het enige verschil met bijvoorbeeld Spotify en Patreon. Spotify biedt bijvoorbeeld geen in-app knop aan, maar laat podcastmakers wel linken naar pagina’s buiten de app om. Daar kunnen luisteraars dan een abonnement afnemen.

Apple Podcasts kan het abonneer- en luisterproces echter heel toegankelijk maken en houden, door beide opties op één plek te presenteren. Binnenkort kunnen we dan gaan bekijken hoe podcastmakers hierop reageren en mee omgaan. Dan weten we of de nieuwe toevoeging ook een succes is.

