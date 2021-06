De vijf beste Apple Arcade games van 2021 (tot nu toe)

Apple Arcade is, mede dankzij de grote contentdrop van een tijdje geleden, een heerlijke dienst voor mensen met een apparaat van het bedrijf. Of je nu games wil spelen op je iPhone, iPad, Mac of Apple TV: Arcade heeft anno 2021 waarschijnlijk wel dé game voor je.

Door het grote aanbod kan het overigens wel zo zijn dat je door de bomen het bos niet meer zit. Waar zit nu precies dat ene pareltje waar jij naar opzoek bent? In dit artikel hebben we je aan het antwoord te helpen!

Apple Arcade: de 5 allerbeste games

Het afgelopen jaar hebben we best wel wat Apple Arcade-titels gespeeld. Het platform heeft een steeds interessanter aanbod en biedt zelfs een aantal games waarin jij jezelf uren kan verliezen. Om je te helpen aan je volgende avontuur zetten we de vijf beste games van 2021 voor je op een rij.

We zitten op de helft van het jaar, dus de lijst kan nog voldoende veranderen. Maar de volgende vijf games zijn in juni 2021 zeker het spelen waard:

#1 The Oregon Trail

The Oregon Trail is een perfect voorbeeld van een Apple Arcade-game waar jij jezelf echt uren in kan verliezen. Ik spreek uit ervaring, want voor ik het wist had ik er al snel zes uur inzitten. Het doel is eigenlijk best simpel: je moet de helse toch naar Oregon afleggen en ervoor zorgen dat al je medereizigers de reis overleven. Klinkt vrij simpel, maar dat is het zeker niet.

The Oregon Trail is namelijk een helse toch die je met ossen en een wagen moet zien te voltooien. De ossen moeten genoeg eten krijgen, mogen niet teveel energie verspillen en je wagen moet goed onderhouden worden. Je kunt maar een bepaald aantal spullen meenemen op je tocht en je leert al snel dat deze keuzes essentieel zijn. Je personages worden namelijk geteisterd door ziektes, onbetrouwbare voorbijgangers en verschrikkelijke weersomstandigheden.

Interesse in de Apple Arcade-titel en benieuwd naar mee informatie? Lees dan zeker even onze review via de bovenstaande link.

#2 Star Trek: Legends

Stark Trek: Legends is een tactische RPG die voornamelijk fijn is voor fans van de franchise. Maar om heel eerlijk te zijn geloof ik dat menig game-liefhebber van het spel kan genieten. De game staat namelijk symbool voor datgeen dat Apple Arcade is. Waar dit soort spellen normaal gesproken een hoop wachttijd en geld vereisen, zorgt Apple Arcade ervoor dat het toegankelijk en leuk blijft.

Het is aan jou als speler de taak om een team van vier bemanningsleden samen te stellen. In het begin zal dit team vrij zwak zijn, maar gaande weg speel je steeds meer iconische personages vrij. Het is overigens wel goed om snel een keuze te maken, want het team moet volledig ontwikkeld worden en zal gaan de weg steeds krachtiger zijn. Met dat team is het vervolgens mogelijk om verschillende missies te spelen. Je kunt een verhaalmodus volgen, dat naar mijn idee erg goed in elkaar zit, en kunt ervoor kiezen om aparte side-quests te doen.

Al met al zorgt Star Trek: Legends voor uren aan plezier en ben je voornamelijk bezig met het bouwen en ontwikkelen van je eigen team. Dat dit team bestaat uit iconische Star Trek-personages is overigens een hele leuk bijkomstigheid.

#3 Simon’s Cat: Story Time

Over Simon’s Cat: Story Time kan ik heel kort en bondig zijn: het is een heerlijke game om de tijd te doden. Als je even op de bank zit en zin hebt in een snelle en behapbare puzzelgame: tijd voor Simon!

De game voelt op veel vlakken als een uitgebreide Apple Arcade-versie van Gardenscapes, met als enig verschil dat je voor Simon’s Cat geen cent hoeft te besteden om het spel überhaupt te kunnen spelen. Een heerlijke titel, dus!

#4 Fantasia

Fantasia is de Apple Arcade-game van de maken van Final Fantasy. Iets dat je gedurende de tijd met het spel meerdere malen zult merken. Deze JRPG voelt aan als een Final Fantasy-game, maar gaat wel zijn eigen weg. Een heerlijke combinatie als je het mij vraagt.

In de Apple Arcade-titel kruip je in de huid van Leo die, samen met Kina en Cheryl, ervoor moet zorgen dat machines de wereld niet overnemen. Iets dat niet heel makkelijk is, want je bent ondertussen aan het vechten met je eigen gezondheid. Leo is namelijk zijn geheugen kwijt en moet in deze zware strijd alles weer opnieuw zien te leren. Iets dat ervoor zorgt dat de game urenlang blijft boeien. Heerlijk!

Collega Jelle sprak met de maken van Fantasia. Benieuwd naar het interview met de man achter Final Fantasy? Check het interview dan zeker even via de bovenstaande link!

#5 SongPop Party

Apple Arcade biedt, wat mij betreft, dé party-game voor muziekliefhebbers. Met SongPop Party ga jij de strijd aan met je vrienden, vreemden via de online-modus of de computer. Je krijgt een kort fragment te horen van een liedje en moet zo snel mogelijk de titel of de artiest van het nummer raden. Hoe sneller je bent, hoe meer punten je krijgt. Logischerwijs wint de persoon met de meeste punten het spel.

Iedere ronde bestaat uit tien fragmenten en je kunt het spel zo gek maken als je zelf wilt. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om na iedere ronde met een uitslag te komen, maar kun je ook vijf rondes spelen voordat de winnaar pas bekend wordt gemaakt. In combinatie met tientallen playlists en genres zorgt dit ervoor dat jij jezelf, samen met je vrienden, uren kunt vermaken. Een dikke aanrader, dus!

Apple Arcade: de moeite waard?

Apple Arcade verscheen in september 2019 en bracht een hoop nieuwe games naar de apparaten van Apple. Het aanbod was oke, maar niet goed genoeg om de dienst ook echt €9,99 per maand waard te maken. Met de meest recente contentdrop, en de titels die nog komen gaan, is daar verandering in gekomen.

Voor €9,99 zijn er voldoende games waar jij je uren en uren in kunt verliezen. Voor de doorgewinterde gamen zal dit misschien niet datgeen zijn waar hij of zij opzoek naar is, maar voor de algemene consument is de dienst wel degelijk interessant. Al is het al, omdat je voor dat bedrag de bovenstaande games eens kunt proberen.

