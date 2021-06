Apple voorziet AirTags van gloednieuwe update, werkt aan Android-app

Apple werkt aan een update voor zijn nieuwe accessoire AirTag. De update moet ervoor zorgen dat het product een stuk minder eng wordt. Ook is het zo dat de iPhone-maker werkt aan een applicatie voor Android. Daardoor moet je de nfc-tracker dus ook op het mobiele platform van concurrent Google kunnen gebruiken.

Eerder dit jaar lanceerde Apple de AirTag. Dit is een kleine nfc-tracker die gebruikt kan worden voor het opsporen van items die je vaak kwijtraakt. Ben je snel je sleutels kwijt en heb je zo’n AirTag als sleutelhanger? Dan kun je die via de bijbehorende applicatie op je iPhone of iPad heel snel terugvinden, gelukkig.

Apple maakt AirTag minder eng

In de praktijk gebruiken mensen de AirTag ook voor andere dingen. Zo wordt het gebruikt voor het tracken van een pakketje, maar ook voor mensen. Dat laatste is niet honderd procent bevestigd, maar er bestaan al wel verhalen over. Dat is niet wat je wil als bedrijf, en daarom brengt Apple daar nu een update voor uit.

De update moet ervoor zorgen dat zo’n AirTag beter omgaat met de privacy van een persoon. Voorheen was het zo dat een AirTag pas na drie dagen signalen begon te geven dat hij te lang van zijn eigenaar verwijderd is. Met een volledige up-to-date iPhone kun je dat signaal oppikken en de accessoire dus eventueel spotten.

Applicatie voor Android is onderweg

Echter, wanneer je geen iPhone hebt die up-to-date is of in het bezit bent van een Android-smartphone, dan heb je pech. En dan kun je dus niet ontdekken dat iemand zo’n AirTag in je zak of tas gestopt heeft om je te kunnen volgen. Daarom werkt Apple nu aan een app voor Android die ook overweg kan de accessoire.

Bovendien is het zo dat AirTags nu ergens tussen de acht en 24 uur het eerste signaal afgeven dat ze te lang ontkoppeld zijn, waardoor je eerder ontdekt dat je het product bij je draagt. Dat is nog steeds een flinke periode, maar het is goed om te zien dat Apple dergelijke verhalen wel degelijk serieus neemt.

CNET