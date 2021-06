Apple slaat 8 exabytes aan iCloud data op bij Google (en dat is prijzig)

Je zou verwachten dat een miljardenbedrijf als Apple zijn eigen serverfarms heeft om al de iCloud-gegevens van zijn klanten op te slaan. Dat is is ook zo, maar ook weer niet. Want zelfs Apple maakt ook gebruik van Google servers, en dat is pure noodzaak.

Apple slaat het overgrote deel van alle iCloud data op op eigen servers. Maar dat blijkt niet afdoende. Volgens de laatste berichten is het bedrijf uit Cupertino hiervoor een samenwerking aangegaan met Google. Acht exabytes aan iCloud gegevens worden opgeslagen op de servers van de zoekgigant.

Apple is de grootste zakelijke klant van Google voor cloudopslag

Volgens The Information en MacRumors, wordt Apple door Google Cloud-medewerkers gekscherend ‘Bigfoot’ genoemd. Dat impliceert dat de in Californië gevestigde techreus een klant is met een enorme footprint. In de rapportage staat dat Apple zelfs de grootste zakelijke klant van Google is voor cloudopslag. Het aandeel overstijgt ruim die van andere klanten zoals bijvoorbeeld Spotify.

Acht exabytes is dan ook geen kattenpis. Dat is een acht met maar liefst achttien nullen erachter. Tel even mee, dat zijn er zoveel: 8.000.000.000.000.000.000. Ofwel een stapel CD-ROMs (zonder doosje) van 1800 kilometer hoog. Dan heb je een aardig idee van de hoeveelheid data. Daar hangt overigens ook een prijskaartje aan. Zo zou Apple alleen dit jaar al ongeveer 300 miljoen dollar uitgeven aan Google cloudopslag.

Naarmate meer en meer klanten hun gegevens uploaden naar iCloud, zijn de opslagvereisten van Apple drastisch toegenomen. Het uitgeven van zo’n hoop geld voor het opslaan van 8 exabytes aan gegevens op de servers van Google suggereert echter dat Apple de exponentiële toename van iCloud-gegevensopslag via zijn eigen servers niet kan bijhouden. Het opzetten van geavanceerde serverfarms kost land, veel geld en veel tijd.

8 Exabytes aan externe iCloud data, mét privacy

Hoewel Apple voldoende geld op zijn rekening heeft staan om dit uit te kunnen voeren, zou het hele proces vele maanden, zo niet jaren, duren. Om deze reden vertrouwt Apple waarschijnlijk op de services van Google om aan die toenemende vraag te voldoen.

Dit cijfer vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 50 procent ten opzichte van heel 2020. Maar Apple maakt niet alleen gebruik van de cloudopslag van Google. Het bedrijf maakt ook gebruik van Amazon Web Services en natuurlijk zijn eigen servers, om iCloud-gebruikersgegevens zoals foto’s en berichten op te slaan. Apple heeft privacy hoog in het vaandel staan. Het bedrijf heeft dan ook een ijzeren greep op de beveiliging en biedt externe cloudopslag-providers geen enkele mogelijkheid om gebruikersgegevens, die op hun servers zijn opgeslagen, te decoderen.