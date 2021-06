Vader moet auto verkopen na App Store-aankopen van minderjarig kind

Er zijn in het verleden veel verhalen geweest van kinderen die, door middel van online aankopen, een flinke aanslag pleegden op de portemonnee van hun ouders. Het verhaal van Dr. Muhamma Mutaza uit Wales is er alleen eentje die je waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt.

De beste man heeft namelijk zijn auto moeten verkopen, doordat zijn zevenjarige zoon helemaal los is gegaan in de Apple App Store. De jongen gaf ruim 1800 dollar uit in slechts 60 minuten. Oef!

Tot zien, Toyota!

Toen Dr. Muhammad Mutaza het spel Dragons: Rise of Berk in de App Store zag staan was hij overtuigd. Deze game zou zonder twijfel in de smaak vallen bij zijn zevenjarige zoontje Ashaz. Het spel was gratis en zag er heel leuk uit: wat kon er nu eigenlijk misgaan? Nou, eigenlijk een hele hoop…

Gezien het feit dat Ashaz het wachtwoord van zijn vader’s Apple ID wist, waren de in-app aankopen in de App Store snel gedaan. De zevenjarige jongen deed 29 verschillende aankopen die soms wel opliepen tot $137 per stuk. Apple stuurde Dr. Muhammad Mutaza van iedere aankoop een notificatie, maar deze werden naar een mailadres gestuurd die hij niet vaak bekijkt. Iets waar hij, toen hij achteraf de rekening zag, toch wel spijt van had.

Mutaza zocht contact met de klantenservice van Apple en kreeg uiteindelijk nog $260 vergoed. Het overige bedrag moest hij zelf betalen, wat ervoor zorgde dat hij zijn Toyota Aygo moest verkopen. Iets dat volgens de dokter zelf volledig de schuld van Apple is. “Ik ben al sinds 2005 een klant van Apple, maar feliciteerde het bedrijf met het feit dat ze me hadden opgelicht”, zo laat hij weten tegenover The Daily Mail. “Ze hebben mijn kind erin geluisd. Ik koop nooit meer wat bij ze.”

Belangrijke functionaliteit in de App Store

Dr. Muhamma Mutaza is boos op Apple en ergens is dat ook wel terecht. Dit terwijl de App Store wel degelijk bescherming biedt voor dit soort vervelende verrassingen. Het is namelijk mogelijk om als ouder een kinderaccount aan te maken. Hierdoor worden hun apparaten, en daarmee ook de Apple ID’s en rekeningen die ermee gepaard gaan, beschermd. Zo is het mogelijk om in te stellen dat jij als ouder, via een ander apparaat, toestemming moet geven voor een aankoop.

Je stelt de functionaliteit als volgt in:

Ga naar Instellingen

Selecteer je naam

Kies voor Delen met gezin

Maak een kinderaccount aan

Selecteer het desbetreffende kind

Activeer de functionaliteit Vraag om te kopen

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de App Store op de apparaten van kinderen beschermd worden. Al roepen gebruikers wel al jaren om de mogelijkheid om meerdere Apple ID’s op één account te gebruiken. Mutaza liet zijn zoontje bijvoorbeeld Dragons: Rise of Berk spelen op zijn eigen iPhone. Het kinderaccount was in deze situatie dus niet geactiveerd.

Er zijn veel dingen die Dr. Muhammed Mutaza anders had kunnen doen. Zo had de man bijvoorbeeld zijn mail open kunnen zetten “voor het geval dat” en was het slimmer geweest om zijn kind het wachtwoord niet te geven. Al is achteraf natuurlijk altijd makkelijk lullen.