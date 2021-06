[DEAL] iPhone 12 mini dik 200 euro goedkoper tijdens Amazon Prime Day

Op 21 en 22 juni is het Amazon Prime Day. Gedurende twee dagen lang geeft de welbekende webwinkel flinke korting op allerlei producten, waaronder ook van Apple. Eén van de meest opvallende deals is zonder twijfel deze iPhone 12 mini aanbieding. Deze compacte smartphone is bij Amazon nu meer dan 200 euro goedkoper dan bij Apple zelf.

De iPhone 12 mini is niet helemaal het succes geworden waar Apple op had gehoopt. Toch blijft het voor velen een hele interessante smartphone. Je krijgt al het goede van de iPhone 12, maar dan in een compacter jasje. Van de krachtige A14 Bionic chip tot het haarscherpe oled-scherm. De perfecte smartphone voor iedereen met hoge eisen en kleine broekzakken.

Amazon stunt met iPhone 12 mini

De prijs is echter niet mini te noemen. Op het moment van schrijven kost de goedkoopste variant bij Apple 812,10 euro. Mocht je dat net wat te veel geld vinden voor een iPhone 12 mini, dan kan deze Amazon Prime Day-deal uitkomst bieden. Vandaag en morgen haal je deze compacte smartphone namelijk voor slechts 599 euro in huis. Dat is dus dik 200 euro korting.

Je moet alleen wel van rood houden, want deze deal geldt alleen voor de (PRODUCT) RED versie van de iPhone 12 mini. Tijdens Amazon Prime Day zijn ook de andere kleuren scherp geprijsd, maar dan ligt de korting net even wat lager. Zo betaal je voor de groene versie 639 euro en is de recent verschenen paarse iPhone 12 mini 666,90 euro. Wil je weten wat de andere kleuren kosten, klik dan hier.

Hoge korting op alle mogelijk modellen

Naast de keuze uit verschillende kleuren, kun je ook nog schuiven met de opslagcapaciteit. Bovenstaande prijzen gelden voor de 64 GB modellen. Mocht je 128 GB of zelfs 256 GB nodig hebben, ook dan profiteer je van Amazon Prime Day-korting. De hoogte hiervan is afhankelijk van de kleur van het toestel, maar in alle gevallen ben je tussen de 150 euro en 200 euro minder kwijt dan bij Apple zelf. Dus kijk hier hoeveel jij kunt besparen op je ideale iPhone 12 mini.

Zo profiteer je van Amazon Prime Day

Let op: om te kunnen profiteren van deze en andere Amazon Prime Day-deals, moet je wel Prime-lid zijn. Dit is een betaald abonnement waarmee je toegang krijgt tot verschillende extra’s. Zo heb je onbeperkt bezorging binnen 1 dag, onbeperkt toegang tot Prime Video en meer. En dat voor slechts 2,99 euro per maand. Dat heb er tijdens Amazon Prime Day dus meteen uit. Daarnaast zijn de eerste 30 dagen gratis.

In dit artikel maken we gebruik van linkjes naar de iPhone 12 mini bij Amazon. Wanneer bezoekers via deze linke een aankoop doen, dan krijgen wij daar een commissie voor. Dit betekent uiteraard niet dat jij meer betaalt.