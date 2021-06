AirPods Max voorzien van firmware update, maar wat doet het?

Apple heeft gisteravond een nieuwe firmware update uitgerold voor de AirPods Max. Het is de derde update die de koptelefoon, sinds zijn release in december 2020, heeft gekregen. Alleen wat doet deze update nu precies.

Om heel eerlijk te zijn: dat weten we niet precies. Apple heeft de update uitgerold, maar zegt vervolgens niets in de release notes. Simpelweg, omdat deze er niet zijn. Net als een standaard manier om de AirPods Max te updaten. Die is er ook niet.

AirPods Max voorzien van nieuwe update

De AirPods Max zijn voorzien van de nieuwe 3E756 firmware, dat als vervanging zal dienen voor de 3C39 firmware. De update kwam gisteravond aan het licht en is inmiddels te downloaden voor de koptelefoon die eind vorig jaar verscheen. Zoals gezegd zijn er geen release notes te vinden bij de update, dus weten we niet precies wat Apple nu heeft gedaan. Er zouden zomaar eens verbeteringen doorgevoerd kunnen zijn op het gebied van de accuduur of de AirPods Max kan vanaf nu de Apple Music Lossless Audio functionaliteit ondersteunen. Er zijn in ieder geval idee├źn genoeg, maar we hebben geen idee of deze ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dat zal de tijd ons leren.

Wat de tijd ons, tot nu toe, nog niet geleerd heeft is hoe we de AirPods Max daadwerkelijk kunnen updaten. Er zijn op dit moment weinig mensen die ons echt duidelijk kunnen vertellen hoe de koptelefoon voorzien wordt van nieuwe firmware. Er lijkt dan ook geen standaard methode te zijn. De ene keer worden de AirPods Max opgeladen wanneer ze in de oplader zitten, de andere keer wanneer ze in de buurt van je iPhone zijn.

Het enige wat je kunt doen is controleren of je AirPods Max voorzien zijn van de meest recente firmware. Dat doe je door naar Instellingen -> Algemeen -> Info -> AirPods Max te gaan en te kijken wat er achter Firmwareversie staat. Mijn eigen koptelefoon is op dit moment nog voorzien van versie 3C39.

Nieuwe features in iOS 15

Naast het feit dat Lossless Audio voor Apple Music beschikbaar is, kunnen we deze feature op dit moment nog niet gebruiken met de AirPods. Of daar verandering in komt met iOS 15 weten we niet, maar er zijn wel een hoop andere dingen die we kunnen verwachten.

Benieuwd wat het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone voor je AirPods betekenen? Lees dan zeker even het artikel dat we erover schreven via de bovenstaande link!