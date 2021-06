WWDC21: deze 5 gloednieuwe AirPods functionaliteiten zijn aangekondigd

Tijdens de WWDC21 keynote, die gisteravond plaatsvond, werden er een hoop nieuwe dingen aangekondigd. We zagen o.a. iOS 15, macOS 12 Monterey en tvOS 15 verschijnen. Wat hadden ze gemeen? Ze kwamen allemaal met nieuwe AirPods-functionaliteiten aanzetten!

Om je een duidelijk overzicht te geven van welke AirPods-functionaliteiten er nu precies aankomen hebben we ze in dit artikel voor je op een rijtje gezet.

AirPods: 5 nieuwe functionaliteiten

Er was natuurlijk een kleine hoop dat Apple gisteravond, tijdens de WWDC21 keynote, nieuwe AirPods-modellen zou laten zien, maar het is alleen bij nieuwe functionaliteiten gebleven. Iets dat we helemaal niet erg vinden, want de onderstaande verbeteringen en toevoegingen zijn meer dan welkom. Al helemaal als we het hebben over de Spatial Audio-ondersteuning voor tvOS en Mac.

De volgende 5 AirPods-functionaliteiten zijn gisteren aangekondigd!

#1 Aankondiging van meldingen

Je AirPods zijn al enige tijd in de mogelijkheid om een beller aan te kondigen of de inhoud van een iMessage-bericht voor te lezen. Apple tilt de functionaliteit echter wel naar een hoger niveau dankzij de Announce Notifications-feature. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om te horen wanneer je eten bijna bezorgd wordt of wanneer je Uber voor de deur staat. Lang verhaal kort: Siri is in de mogelijkheid om alle meldingen voor te lezen via je AirPods. Dus ook van apps van derde-partijen.

#2 Spatial Audio voor tvOS en Mac

Het werd verdorie eens tijd: Spatial Audio is nu ook te gebruiken voor tvOS en Mac. De functionaliteit zorgt voor een unieke geluidservaring, waardoor je films en series op een hele nieuwe manier kunt bekijken. Al was het tot op heden wel alleen mogelijk om de functionaliteit via iPhone of iPad te gebruiken. De hoop was dat Spatial Audio naar de vernieuwde Apple TV zou komen, maar helaas gebeurde dat niet direct. Door de komst van tvOS 15 komt daar overigens wel verandering in. macOS 12 Monterey zorgt voor de ondersteuning op de Mac.

#3 Verbeterde Zoek Mijn-intergratie

Je AirPods zijn, met ingang van iOS 15, een stuk beter te vinden in de Zoek Mijn-app. Apple heeft de intergratie met de populaire dienst namelijk verbeterd. Zowel de AirPods Pro als de AirPods Max is voorzien van een U1-chip, net als de AirTags en je nieuwe iPhone, en is dus uitstekend terug te vinden. Zo is het mogelijk om te navigeren naar je oordopjes of koptelefoon. Daarnaast kun je een Separation Alert instellen. Wanneer jij de functionaliteit hebt ingeschakeld en je loopt de deur uit zonder je AirPods, dan krijg je een melding dat je ze vergeet. Oh, wat fijn!

#4 Nieuwe Apple Music features

Spatial Audio komt niet alleen naar tvOS en macOS, maar ook naar Apple Music. De streamingdienst rolt vandaag de onlangs aangekondigde nieuwe functionaliteiten uit. Zo zijn Spatial Audio, Lossless Audio en Dolby Atmos vanaf vandaag dus te gebruiken. Vanaf vandaag kun jij je favoriete muziek beluisteren als nooit tevoren!

#5 Conversation Boost

De functionaliteit is niet voor iedereen bedoeld, maar het is wel een ontzettend goede stap van Apple. De AirPods krijgen namelijk een functionaliteit genaamd Conversation Boost. Het is natuurlijk lekker om dit in een drukke trein te hebben, maar het moet vooral slechthorende helpen. Door de focus te leggen op stemmen, zorgen je AirPods ervoor dat je mensen beter kunt horen praten. De achtergrondgeluiden worden iets meer gedempt, waardoor een gesprek veel beter te volgen is. Hoe goed dit in de praktijk werkt moeten we natuurlijk nog zien, maar het idee verdient zeker lof.

AirPods, iOS 15 en nog heel veel meer

De grote WWDC21 keynote zat vol met aankondigingen. We hebben zoals gezegd nieuwe besturingssystemen als iOS 15 gezien, maar dus ook een hoop nieuwe functionaliteiten voor je AirPods. Al was dat natuurlijk niet alles wat Apple te melden had.

Wil je een duidelijk overzicht van alle aankondigingen? Check dan zeker even ons artikel via de bovenstaande link!