Ziggo gooit vanaf 1 juli 2021 de prijs van deze abonnementen omhoog

Het hing al even in de lucht, maar nu is het ook echt gebeurt. Waar KPN eerder al een prijswijziging bekendmaakte, komt nu ook Ziggo met een verhoging aanzetten. Klanten van het bedrijf gaan vanaf 1 juli 2021 meer betalen.

Het is overigens wel afhankelijk welk abonnement je hebt. Waar de ene klant tot €2,50 per maand meer kan gaan betalen, krijgt de ander weer €5,50 korting.

Deze Ziggo-abonnementen stijgen binnenkort in prijs

Door middel van een persbericht maakt Ziggo de prijsstijging bekend. Vanaf 1 juli 2021 gaan klanten van het bedrijf meer betalen, al is dat dus wel afhankelijk van het soort abonnement. Het bedrijf zelf laat overigens alleen weten dat iedereen voor 1 juni 2021 ingelicht wordt, maar zegt dus niets over het type abonnementen. Het enige wat we weten is dat de gemiddelde prijswijziging €1,43 is. Waar de ene klant €2,50 per maand meer zou kunnen betalen, krijgt de ander €5,50 korting.

Gelukkig laten klanten wel van zich horen, waardoor we al snel een goed beeld hebben van wat we kunnen verwachten. Zo is er bijvoorbeeld korting voor mensen met GigaNet, maar betalen mensen met een Internet Start abonnement het meest extra (€2,50). Daarnaast zien we ook de Alles-in-één abonnement in prijs stijgen en krijgen ook mensen met een Internet Max-abonnement een hogere rekening. Ziggo heeft de volledige prijslijst met Nederlandse website Tweakers gedeeld, waardoor je een duidelijk overzicht krijgt van de gehele lijst.

Veelgestelde vragen beantwoord

Ziggo neemt overigens de tijd om veelgestelde vragen te beantwoorden. Ten eerste is het goed om te weten waarom het bedrijf precies zijn prijzen omhoog gooit. Volgens Ziggo zelf heeft dat alles te maken met de verbeterde digitale infrastructuur, het explosief groeiende datagebruik en de stijging in het aantal verbonden apparaten. Het bedrijf laat daarnaast ook weten dat er steeds meer vraag is naar een veilige verbinding en een groter televisieaanbod.

Wie door de prijsstijging geen zin meer heeft in een abonnement bij Ziggo, kan voor 30 juni 2021 opzeggen. Hou er overigens wel rekening mee dat andere aanbieders, zoals KPN, onlangs ook de prijzen omhoog hebben gegooid. Meer weten over die verhoging? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!