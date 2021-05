WWDC 2021: krijgen we deze iOS 15 features volgende maand te zien?

Over een maand gaat WWDC 2021 alweer van start, wat betekent dat we een hoop nieuw informatie tot ons kunnen nemen. Zo krijgen we waarschijnlijk een heel goed beeld van wat iOS 15, het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone, zal gaan bieden.

Ondanks het feit dat Apple nog niets gezegd heeft over het platform, zijn er geruchten genoeg. De meeste geruchten zijn op niets gebaseerd, maar er zijn een aantal lekken die wel erg reëel lijken. Deze functionaliteiten zetten we in dit artikel voor je op een rij!

iOS 15: 5 nieuwe functionaliteiten

Het is nog even wachten tot het zover is, maar volgende maand gaat WWDC 2021 alweer van start. Tijdens het evenement krijgen we veel te horen over wat Apple’s plannen zijn op softwaregebied. Zo zien we tijdens dit meerdaagse evenement dus ook wat het nieuwe besturingssysteem voor je iPhone te bieden heeft. Vorig jaar ging Apple helemaal los met iOS 14 en bracht het bedrijf een hoop interessante functionaliteiten. De verwachtingen voor iOS 15 liggen dus hoog.

Of Apple ook echt aan die verwachtingen kan voldoen weten we volgende maand pas. Door een hoop lekken en geruchten hebben we echter al wel een aardig beeld of dat gaat lukken of niet. We zetten vijf functionaliteiten voor je op een rij! Hou er overigens wel rekening mee dat dit alles gebaseerd is op geruchten. Neem het dus wel met een korreltje zout.

#1 Meer privacy, meer beter

Met App Tracking Transparency heeft Apple dit jaar een grote stap gemaakt op gebied van privacy. De functionaliteit, die in iOS 14.5 verscheen, zorgt ervoor dat je tracking tegen kunt gaan. Veel bedrijven zijn het er niet mee eens, maar Apple laat zich er zeker niet door tegenhouden. iOS 15 wordt op dat gebied nog strenger.

De verwachting is dat Apple met een nieuwe functionaliteit komt op dat gebied. Het bedrijf komt met een feature die ervoor zorgt dat je altijd op de hoogte bent van wat er met je data gebeurt. Het wordt namelijk mogelijk om te kijken wel apps en websites stilletjes met je gegevens aan de haal gaan. Een logische vervolgstap als je naar ATT en de Privacy Labels van de App Store kijkt.

#2 iOS 15: iPhone-widgets naar je iPad?

iOS 14 bracht widgets naar de iPhone. Waar Android-gebruikers al jaren toegang hadden, waren nu eindelijk de mensen met iOS aan de beurt. Toch bleef de iPad, op één of andere manier, achter. De tablet was al even voorzien van widgets, maar deze konden niet op het thuisscherm van de tablet worden gezet. Met de komst van iOS 15 en iPadOS 15 komt daar dus verandering in.

#3 Meer controle over je meldingen

Apple gaat verbeteringen doorvoeren in de meldingen. Gebruikers krijgen met iOS 15 namelijk meer controle en kunnen hun voorkeuren instellen. Zo is het mogelijk om een app toe te voegen aan een aparte categorie en zijn meldingen aan te passen op basis van hoe ze opereren. Hoe dat er in de praktijk precies uit zal komen te zien weten we volgende maand, maar meer controle over je meldingen is altijd lekker.

#4 iOS 15: iMessage wordt beter

iMessage legt het af tegen diensten als WhatsApp, Telegram en Facebook Messenger. Het is dan ook helemaal niet gek dat Apple er een tandje bijzet. Met iOS 15 zorgt het bedrijf ervoor dat de berichtendienst het beter op kan nemen tegen de grootmachten. Zo kunnen we een hoop functionaliteiten verwachten die het platform toegankelijker maken. Al lijkt een port naar Android er toch echt niet in te zitten.

#5 Interactie op het vergrendelscherm

Apple gaat het vergrendelscherm van je iPhone een stuk interessanter maken. Net als bij de controle over je meldingen zal iOS 15 ook op dit gebied werken met categorieën. Zo zou je kunnen bepalen welke meldingen je op het thuisscherm te zien krijgt en kun je waarschijnlijk op verschillende manieren interactie hebben met de apps.

WWDC 2021

De bovenstaande functionaliteiten worden dus verwacht in iOS 15, maar de echte details blijven uit. Logisch, want Apple bewaard het nieuws uiteraard voor WWDC 2021. Het evenement is dit jaar wederom volledig digitaal en zal vanaf 7 juni 2021 van start gaan. Het evenement duurt tot 11 juni.

Benieuwd wat we allemaal weten over WWDC 2021? Lees dan zeker ook even het bovenstaande artikel!