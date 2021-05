WWDC21 en meer: deze Apple-producten verwachten we in juni

De maand juni is voor Apple-fans een fijne maand. Het is namelijk de maand waarop WWDC21 plaatsvindt, waardoor consumenten een eerste blik kunnen werpen op de aankomende besturingssystemen. Maar wat verwachten we precies van de komende maand?

Om je een goed beeld te geven, en alle geruchten van de laatste tijd op een rij te zetten, vind je in dit artikel onze verwachtingen voor de komende maand. Niets is op dit moment officieel bevestigd, dus neem het artikel wel met een korreltje zout.

WWDC21: tijd voor nieuwe besturingssystemen

WWDC21 is hét moment waarop we voor het eerst kennismaken met de nieuwe besturingssystemen. Apple introduceert in juni altijd een lijst aan nieuwe functionaliteiten voor o.a. de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Maar wat kunnen we dit jaar precies verwachten?

iOS en iPadOS 15

Apple kondigt dit jaar, net als ieder jaar, de nieuwe besturingssystemen voor iPhone en iPad aan in juni. WWDC21 is hét podium waar we voor het eerst kennismaken met iOS 15 en iPadOS 15. Vanaf de herfst kunnen iPhone- en iPad-gebruikers aan de slag met een lading aan nieuwe functionaliteiten en verbeteringen. Wat Apple precies gaat laten zien, is niet bekend. Al zijn er op dit moment natuurlijk wel wat verwachtingen. De verwachting is dat iMessage onder handen wordt genomen, dat de iPhone-widgets naar de iPad verkassen en dat er nog meer gericht wordt op privacy.

macOS 12

De combinatie tussen macOS 11 en Apple Silicon zorgde er vorig jaar voor dat de Mac toch wel in een heel nieuw jasje gestoken werd. Zo was het bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk om iPad- en iPhone-apps op de computers van het bedrijf te gebruiken. De verwachting voor macOS 12, dat we tijdens WWDC21 zeker te zien krijgen, is dat deze intergratie naar een hoger niveau wordt getild. Daarbij is de kans aanwezig dat Apple ook de intergratie met de M1-chip verbeterd door de toevoeging van nieuwe functionaliteiten.

We kunnen een hoop verwachten van macOS 12, al kunnen de verwachtingen voor visuele wijzigingen wel redelijk getemperd worden.

watchOS 8

Door de komst van Apple Fitness+ verwachten we dat de Apple Watch vooral op dat gebied meer functionaliteiten zal krijgen. Verwacht in watchOS 8 dus een nog grotere focus op gezondheid.

tvOS 15

Voor het eerst in vier jaar tijd is de Apple TV voorzien van een upgrade. De verwachting dat tvOS 15, dat tijdens WWDC21 het daglicht ziet, op het nieuwe product inspeelt is er dus wel degelijk. Tot op heden wordt het nieuwe apparaat gezien als een kleine upgrade. De hoop is er dat tvOS 15 daar verandering in gaat brengen, al valt dat tot op heden nog maar te bezien.

WWDC21: zien we deze hardware verschijnen?

Apple heeft in het verleden wel hardware aangekondigd tijdens zijn WorldWide Developers Congress, maar het is niet iets dat we standaard kunnen verwachten. Ondanks het feit dat geruchten gaan dat WWDC21 hét toneel is voor een aantal langverwachte producten, is het nog maar de vraag of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dit is dan ook het gedeelte waar het flinke korreltje zout het beste toegepast kan worden.

We achten de kans niet groot, maar volgens recente berichtgeving zouden we tijdens WWDC21 de volgende hardware-producten kunnen zien:

Nieuwe MacBook Pro-modellen

Er duiken de laatste tijd steeds meer berichten op over twee nieuwe MacBook Pro-modellen. Volgens de geruchten kunnen we tijdens WWDC21 niet alleen een nieuwe 14-inch model, maar ook een nieuw 16-inch model verwachten. Waar die eerste in november vorig jaar nog een upgrade kreeg, dateert het huidige model van die tweede alweer uit november 2019. Is Apple van plan om daar verandering in te brengen met de tweede generatie Apple Silicon?

Meer Mac

Naast de introductie van de 14-inch en 16-inch MacBook Pro, worden er nog meer aankondigingen verwacht op Mac-gebied. Zo wordt er onder andere gesproken over een nieuwe Mac mini en een nieuwe Mac Pro. De verwachting is dat de Mac mini, net als de MacBook Pro-modellen, voorzien wordt van de tweede generatie Apple Silicon. Wat betreft die tweede is de kans groter dat er wat over de plannen van het apparaat verteld wordt, dan dat we het apparaat ook echt te zien krijgen.

Verder zijn er geluiden te horen over de komst van een nieuwe M1 iMac. Apple introduceerde vorige maand de vernieuwde computer in een 24-inch formaat. Veel mensen verwachten op het moment dat het bedrijf ook met een grote model komt en deze zou zomaar eens tijdens WWDC21 te zien kunnen zijn.

AirPods tijdens WWDC21?

Apple kondigde onlangs Lossless Audio aan voor Apple Music. Ondanks het feit dat de upgrade erg fijn is zijn er op dit moment geen AirPods-modellen die de functionaliteit ondersteunen. Het zou dus zeker een goed moment zijn om met een derde generatie AirPods te komen die deze nieuwe functionaliteit wel ondersteunen. Betrouwbare bronnen, zoals Mark Gurman van Bloomberg, hebben al aangegeven dat Apple in 2021 met een nieuw model komt.

WWDC21: de planning voor de komende maand

Er zijn veel verwachtingen rondom WWDC21, maar wat gaat Apple nu echt doen? Om het antwoord op die vraag te krijgen moet je nog heel even geduld hebben. Op maandag 7 juni trapt Apple het meerdaagse-evenement af met een keynote. Deze is vanaf 19:00 uur Nederlandse tijd te volgen.

