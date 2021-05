WWDC21 binnenkort van start: alle evenement en presentaties op een rij

WWDC21 gaat over twee weken van start. Op maandag 7 juni 2021 start het meerdaagse evenement met een keynote dat volledig digitaal te volgen is. Net als de rest van het evenement trouwens. Alleen hoe doe je dat en wanneer moet je klaarzitten?

Om je alvast goed voor te bereiden heeft Apple de planning van WWDC21 naar buiten gebracht. We weten dus niet alleen wat we kunnen verwachten, maar ook wanneer. We zetten de evenementen en presentaties, inclusief de Nederlandse tijden, voor je op een rij.

WWDC21: wat kunnen we verwachten?

Het WorldWide Developers Congress 2021 is, net als de vorige editie, volledig digitaal te volgen. Het evenement is dan wel gericht op ontwikkelaars, maar dat wil niet zeggen dat jij er als consument niets aan hebt. Zo krijgen we onder andere te zien hoe iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, watchOS 8 en tvOS 15 eruit komen te zien. Daarnaast zijn er een hoop interessante evenementen die ontwikkelaars bij kunnen wonen.

Ontwikkelaars krijgen tijdens WWDC21 bijvoorbeeld toegang tot meer dan 200 verschillende sessies. Hierbij laten Apple engineers en ontwerpers zien hoe gebruikgemaakt kan worden van de nieuwste tools en technologieën. Op die manier wordt het makkelijker gemaakt om de volgende generatie apps te ontwikkelen. Daarnaast kunnen leden van het Apple Developer Program bij meer dan 1000 Apple experts terecht voor vragen. Niet alleen is het hierdoor mogelijk om als ontwikkelaar dichterbij Apple te komen, maar ook om contact te leggen met andere uit het vak. Speciaal daarvoor organiseert Apple tijdens WWDC21 een aantal speciale evenementen, waardoor de ontwikkelaar in het zonnetje wordt gezet. Daarnaast zijn er mogelijkheden om lezingen van gastsprekers of heuse challenges bij te wonen.

WWDC21 biedt overigens ook iets nieuws. Dankzij Pavillions kunnen ontwikkelaars meer relevante sessies, labs en speciale evenementen ontdekken. Hierdoor is je digitale WWDC21 ervaring volledig naar eigen wens in te vullen en weet je zeker dat je altijd bij de juiste events aanwezig bent.

WWDC21: zo ziet de planning eruit

Naast de evenementen voor ontwikkelaars zijn er ook een aantal openbare presentaties. Zo begint WWDC21 met een grote keynote die je live kunt volgen, maar staan er later in de week ook nog wat andere presentaties op de planning. Die planning ziet er als volgt uit:

Apple Keynote | maandag 7 juni | 19:00 uur

maandag 7 juni | 19:00 uur Platforms State of the Union | maandag 7 juni | 23:00 uur

maandag 7 juni | 23:00 uur Apple Design Awards | donderdag 10 juni | 23:00 uur

De Apple Keynote is natuurlijk dé presentatie waar de meeste consumenten naar uitkijken. Het is de presentatie waarbij de nieuwe versies van Apple’s software onthuld worden. Zo zien we bijvoorbeeld iOS 15 en macOS 12, inclusief alle nieuwe functionaliteiten, voorbijkomen.

Tijdens Platforms State of the Union gaat het bedrijf dieper in op de nieuwe tools en technologieën voor Apple’s platformen. Niet alleen handig voor ontwikkelaars om te weten hoe ze hun apps beter kunnen maken, maar ook voor de consument om te kijken wat we qua verbeteringen kunnen verwachten.

Uiteindelijk wordt de week afgesloten met de Apple Design Awards. Deze awardshow is live te volgen via de Apple Developer app of de Apple Developer website en eerst het beste van de markt op gebied van creativiteit en technische prestaties.

Live te volgen op One More Thing

Week 23 van 2021 staat bij One More Thing volledig in het teken van WWDC 21. We blikken niet alleen vooruit naar het evenement, maar houden je natuurlijk ook op de hoogte van alle gebeurtenissen. We zijn live aanwezig bij verschillende evenementen en zorgen ervoor dat de meest interessante ontwikkelingen bij jou terecht komt.

Benieuwd naar wat we op dit moment al verwachten van iOS 15? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!