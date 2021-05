WhatsApp gebruiken op je iPad? Via deze weg is het echt mogelijk!

Ondanks dat WhatsApp al jaren tot de populairste applicaties van de markt behoort is er nog geen iPad-app te vinden. Althans, niet via de officiële weg. Gelukkig is er wel degelijk een manier om het platform te gebruiken op je tablet.

Die manier is misschien niet de meest ideale, maar het is in ieder geval mogelijk. In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je aan de slag kunt gaan.

WhatsApp voor iPad: waar blijft het eigenlijk?

Niet alleen WhatsApp, maar ook de iPad is al jaren een succes. Het is wat dat betreft best wel bizar dat een officiële app voor de dienst nergens te bekennen is. Gelukkig lijkt hier wel steeds meer een verandering in te komen. WhatsApp is namelijk al een aardige tijd bezig met het testen van een nieuwe functionaliteit. Deze maakt het mogelijk om het platform op vier apparaten tegelijkertijd te gebruiken. Hierdoor gaan er speculaties rond dat de dienst toch echt naar de iPad gaat komen, omdat de komst van zo’n functionaliteit op dit moment eigenlijk niet echt nodig is.

Er zijn op dit moment een aantal alternatieven beschikbaar in de App Store. Toch zijn deze alternatieven, wat ons betreft, niet echt het proberen waard. Zo zijn de applicaties een stukje onveiliger dan het echte werk en mis je als gebruiker misschien een aantal functionaliteiten. Maar goed, wat moet je dan?

Zo gebruik je het nu

Het is mogelijk om WhatsApp op de iPad te gebruiken met behulp van Safari. Via de webbrowser is het mogelijk om de dienst te gebruiken, al moet je wel een klein handigheidje kennen.

Via deze weg gebruik je WhatsApp op je iPad:

Open Safari op de iPad

Ga naar web.whatsapp.com

Je komt nu op de mobiele website uit en via deze weg is het trucje niet uit te halen. Open daarom de desktopversie van de website door de knop Vernieuwen ingedrukt te houden

Pak je iPhone of Android-toestel erbij om de QR-code in beeld te scannen (Ga in WhatsApp naar Instellingen -> WhatsApp Web -> Koppel een apparaat)

Je iPad is nu gekoppeld aan WhatsApp en is dus via de browser te gebruiken. Heb je geen zin om iedere keer Safari te openen en wil je vanaf het thuisscherm gelijk naar de dienst? Druk dan op de deelknop en selecteer de optie Zet op beginscherm. Safari maakt een snelkoppeling aan die je kunt gebruiken.

WhatsApp kent wel wat beperkingen

Zoals gezegd is dit niet de ideale manier om WhatsApp te gebruiken. Zo mis je als gebruiker een aantal handige functionaliteiten. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een spraakbericht te sturen en je ontvangt geen pushberichten. Voor je gemoedstoestand misschien wel lekker rustig, maar zeker niet ideaal.

Al blijft het natuurlijk wel fijn dat er überhaupt een mogelijkheid is om WhatsApp te gebruiken op je tablet.