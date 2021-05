Twitter Blue: maak kennis met het eerste abonnement en de features!

Twitter werkt aan een abonnement genaamd Twitter Blue, dat is het nieuws dat app-onderzoeker Jane Manchun Wong naar buiten brengt.

Wie een abonnement afsluit zal $2,99 per maand betalen en krijgt vervolgens toegang tot een aantal unieke functionaliteiten. Zo is het mogelijk om verzonden tweets terug te roepen en krijg je toegang tot de Collections-functie.

Twitter Blue: het eerste abonnement voor het platform

Het is al even bekend dat Twitter van plan is om abonnementen te verkopen voor zijn platform. Tot op heden was er weinig over bekend, maar Jane Machun Wong bracht afgelopen weekend de eerste details. De dame is een app-onderzoeker en heeft op dit gebied een geweldige reputatie.

Twitter Blue zal de gebruikers straks $2,99 per maand gaan kosten. Vervolgens krijgen ze toegang tot exclusieve functionaliteiten. Zo wordt er onder andere een feature uitgerold waarmee het mogelijk is om verzonden tweets terug te roepen. Op die manier is het mogelijk om bijvoorbeeld last minute nog een aantal typfouten uit het bericht te halen. Wat dat betreft komt de feature van Twitter overeen met dat van Gmail. Daar krijgt de gebruiker een pop-up na het versturen van een mail, waardoor het mogelijk is om nog wat wijzigingen door te voeren. Je roept het bericht dus als het ware terug.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like: Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

Verder komt er ook een functionaliteit genaamd Collections. Het is een nieuwe manier voor gebruikers om de favoriete berichten op Twitter op te slaan. Naast het feit dat je bepaalde tweets kunt toevoegen, is het ook nog mogelijk om deze onder te verdelen. Iets dat ons direct doet denken aan de Pocket-app, waarmee je praktisch hetzelfde kunt doen met websites.

Scroll geeft het toe

Er is inmiddels om bevestiging gevraagd bij Twitter, maar het bedrijf ontkent de komst van een abonnement. Vorige week kocht het bedrijf echter het bedrijf Scroll. De CEO van dat bedrijf gaf toen al aan dat het met Twitter samen zou werken om abonnementen uit te rollen, waarmee de nieuwe reactie ontkracht wordt.

Eerder werd al bekend dat Twitter met een handige functionaliteit komt die het makkelijker maakt om geld te verdienen. Benieuwd hoe dat zit? Lees dan zeker even het bovenstaande artikel!