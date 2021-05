Amerikaanse Congres wil reactie van Tim Cook na pittige beschuldigingen

Gisteren bracht The Information een pittig verhaal naar buiten over zeven Apple-leveranciers in China. De bedrijven zouden zich schuldig maken aan dwangarbeid om onderdelen voor het Amerikaanse bedrijf te kunnen produceren. Iets waarover CEO Tim Cook tot op heden nog niets over gezegd heeft.

Het Amerikaanse Congres maakt zich grote zorgen over de situatie en wil antwoord krijgen op de vele vragen die het heeft. Een antwoord van Tim Cook wordt hiervoor vereist.

Er zijn zeven Chinese leveranciers die zich schuldig maken aan dwangarbeid. Dat is het bericht dat The Information, met behulp van twee mensenrechtenorganisaties, gisteren naar buiten bracht. De zeven bedrijven worden gelinkt met Apple. Het gaat om de volgende partijen:

Advanced-Connectek

Luxshare Precision Industry

Shenzhen Deren Electronic Co.

Avary Holding

AcBel Polytech

CN Innovations

Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.

Een woordvoerder van Apple liet gisteren al direct weten dat het bedrijf zich van geen kwaad bewust is. Het zou er naar eigen zeggen alles aan doen om de werknemer ten alle tijden te beschermen. Ondanks dat de reactie snel naar buiten werd gebracht, bleef het verder erg stil vanuit Cupertino. Tim Cook heeft zelf bijvoorbeeld ook nog niets gezegd over de hele situatie en dat wekt zorgen op bij het Congress. Ken Buck laat, zoals je hieronder kunt zien, via een Tweet weten een brief te hebben gestuurd naar de CEO. Het congress eist dan ook een antwoord van het bedrijf.



I’m deeply concerned by @Apple’s potential connection to the horrific crimes against humanity being committed in Xinjiang. Today, I sent a letter to @tim_cook demanding answers. pic.twitter.com/0hgP67g4Oc — Congressman Ken Buck (@RepKenBuck) May 12, 2021

Complimenten

Ken Buck geeft Apple overigens ook complimenten. Het bedrijf kreeg in 2020 te maken met een zelfde soort situatie toen het Chinese O-Film beschuldigd werd van dwangarbeid. Apple besloot in maart 2021 de leverancier te laten vallen, wat volgens het congreslid de juiste keuze was.

