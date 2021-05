Spotify instellen als standaard muziekdienst op je iPhone: zo doe je dat!

Sinds iOS 14 maakt Apple het mogelijk om je standaard-apps te veranderen. Je kunt vanaf nu ook apps van derde partijen gebruiken als de standaard apps voor e-mail, de webbrowser en streamingdiensten. Dus ook Spotify!

Het is dus mogelijk om standaard al je favoriete muziek via Spotify, en niet via Apple Music, af te laten spelen. Al moet je wel even weten waar je het zoeken moet. Zeker, omdat het op dit gebied net iets anders werkt dan bij de rest. We leggen het je uit!

Spotify als standaard-app op je iPhone

Sinds iOS 14.5 is het dus ook mogelijk om je favoriete muziekstreamingdienst in te stellen. Waar je via Siri voorheen altijd standaard naar Apple Music werd geleid, is het nu dus ook mogelijk om dit te veranderen in Spotify. Dat werkt alleen niet hetzelfde als het instellen van een standaard e-mail-app of browser. Daarom leggen we het je hieronder stap voor stap uit.

Om Spotify in te stellen als standaard muziek-app moet je het volgende doen:

Activeer Siri

Vraag om muziek af te spelen of kies een specifiek nummer

Je krijgt vervolgens een lijst in beeld met welke streamingdiensten beschikbaar zijn

Selecteer Spotify

Siri vraagt of je iPhone de gegevens van Spotify mag gebruiken.

Spotify is nu ingesteld als standaard muziek-app. Iedere keer als jij aan Siri vraagt om muziek af te spelen zal dit dus via je favoriete dienst moeten gebeuren. Mocht dit nu niet het geval zijn? Start dan je iPhone even opnieuw op en loop de stappen nog een keer door!

