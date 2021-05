Spotify offline downloads (eindelijk) beschikbaar op Apple Watch

Wilde je via Spotify muziek afspelen op je Apple Watch, dan kon dat alleen door dit te streamen, bijvoorbeeld vanaf je iPhone. Je had dan wel Wifi of mobiele data nodig. Er was geen mogelijkheid om Spotify muziek naar je Apple Watch te downloaden om deze offline te kunnen beluisteren. Tot nu toe.

Spotify biedt nu (eindelijk) ondersteuning voor het downloaden van muzieknummers, afspeellijsten, albums en podcasts naar je Apple Watch. Of, zoals de muziekdienst het zelf zegt: “Een echt offline en telefoonvrije Spotify-ervaring op je Apple Watch”. Eerder kondigde het bedrijf de functionaliteit al aan, maar nu is het dan eindelijk zover. Offline downloads zijn vooral handig in situaties waarbij je je telefoon niet altijd bij je wil dragen, zoals hardlopen in de buitenlucht.

Spotify onthult nieuwe Apple Watch functie

Vanaf vandaag introduceren we de mogelijkheid om je favoriete muziek, afspeellijsten, albums en podcasts op je Apple Watch te downloaden. Alle gebruikers konden al tracks, albums, afspeellijsten en podcasts afspelen, maar Premium-gebruikers kunnen vanaf nu ook alles downloaden waarnaar ze willen luisteren, voor een echte offline en telefoonvrije ervaring.

…aldus het bedrijf in zijn persbericht. Spotify werd echter de loef afgestoken door een ander muziekplatform, namelijk Deezer, Zij boden al eerder ondersteuning voor offline muziek luisteren op de Apple Watch. Net als bij Spotify gaat ook bij Deezer deze vlieger alleen op voor betalende gebruikers.

Ingrediënten voor offline Spotify-ervaring

Spotify is inmiddels begonnen met de uitrol van de functionaliteit, die offline downloads op de Apple Watch mogelijk maakt. Maar wat heb je hier allemaal voor nodig?

Spotify Premium-abonnement

Je hebt allereerst een Spotify Premium-abonnement nodig, want de offline muziekluister-functionaliteit is alleen beschikbaar voor betalende klanten.

WatchOS

Spotify gaat er vanuit dat alles prima werkt met watchOS 6.0 of nieuwer. Apple raadt echter watchOS versie 7.1 of hoger aan.

Apple Watch

De nieuwe functie werkt alleen op de Apple Watch Series 3. Een nieuwer model is natuurlijk ook prima, maar gebruikers van de eerste Apple Watch of de Series 2 kunnen geen gebruik maken van de offline luister-ervaring.

Hoe kun je muziek downloaden?

Zoek allereerst de muziek en podcasts uit die je naar je Apple Watch wilt downloaden.

Selecteer de afspeellijst, het album of de podcast en druk op de drie puntjes (…)

Kies Downloaden naar Apple Watch

Ga naar de Downloads sectie in de Apple Watch app om de voortgang te bekijken. Zodra muziek afspeellijsten, albums of podcasts naar de bibliotheek zijn gedownload, zie je een klein groen pijltje naast de naam.

Sluit je koptelefoon aan en… veel luisterplezier, waar je ook bent!