Sonos kan Google-producten verbannen uit VS, Nederland en Duitsland

Eerder dit jaar werd bekend dat Sonos en Google de rechtbank ingaan. Die eerste partij klaagt de tweede partij, omdat het de intellectuele eigendommen van het bedrijf heeft gestolen.

Sonos heeft het in Duitsland, waar de strijd ook gevoerd wordt, voor elkaar gekregen om bepaalde Google-producten te verbannen. Waar deze producten voor nu alleen tijdelijk niet te koop zijn, kan die beslissing ook definitief worden. Iets dat ook het resultaat kan zijn van de rechtszaak in de Verenigde Staten en Nederland.

Sonos kan Google-producten verbannen

In april is er in Duitsland al besloten dat bepaalde Google-producten, tijdelijk, niet meer verkocht mogen worden. Toch is dat maatregel nu pas van kracht. Het gaat hierbij om producten die gebruikmaken van het Cast-protocol. De patentrechten van dit protocol liggen in handen van Sonos en zijn, volgens het bedrijf zelf, zonder toestemming gebruikt.

Tijdens het bekendmaken van de kwartaalcijfers liet Sonos weten erg blij te zijn met de beslissing. “Een Europees Google filiaal heeft inbreuk gedaan op een Sonos patent dat het mogelijk maakt om content te verplaatsen van een mobiele telefoon naar een tablet”, zo liet het bedrijf weten. De verwachting is dat producten als de Pixel 4a smartphone, Nest Audio speakers en de app van YouTube Music tijdelijk niet meer aan te schaffen zijn. Het zijn slechts een paar producten die binnenkort worden aangevuld door o.a. de Pixel 5 en Google Nest Hub.

Niet alleen in Duitsland?

Sonos sleept Google overigens niet alleen in Duitsland voor de rechter. Het bedrijf gaat de strijd ook in Canada, Frankrijk, de Verenigde Staten en Nederland aan. Wat de beslissing van de Duitse rechter voor invloed heeft op die zaken is op dit moment nog niet bekend. Al is de kans wel redelijk aanwezig dat Sonos in die landen hetzelfde voor elkaar kan krijgen.

Google is het uiteraard niet eens met de beslissing en vecht deze dan ook aan. In een reactie laat het bedrijf weten “nog steeds op een verklaring te wachten over waarom deze uitspraak gedaan is”.