Snapchat introduceert Story Studio edit-app voor iPhone (en meer!)

Gisteravond, tijdens Snap Partner Summit 2021, heeft Snap Inc. een aantal nieuwe Snapchat functionaliteiten aangekondigd. Zo kunnen we onder andere een paar nieuwe Spectacles verwachten en verschijnt er een edit-app voor iPhone.

Met Story Studio, zoals de nieuwe app heet, kunnen gebruikers video’s bewerken en optimaliseren voor de dienst.

Snapchat komt met Story Studio voor iPhone

De Story Studio-app richt zich op het maken van verticale video’s en voorziet de gebruiker van een arsenaal aan bruikbare tools. Je kunt deze uiteraard zelf uitkiezen, maar Snapchat biedt ook een aantal handvaten aan. Zo scant het je gebruiksgegevens om een aantal suggesties te doen. Op die manier helpt het platform je om de juiste stijl te vinden voor een video.

Als gebruiker ben je overigens niet alleen beperkt tot wat Story Studio je biedt. Zo maak je ook gebruik van andere functionaliteiten binnen de applicatie. Denk bijvoorbeeld aan Snapchat Sounds, stickers en verschillende lenzen. Deze onderdelen kunnen allemaal toegevoegd worden aan je project. Wanneer dat project klaar is kun je het resultaat direct delen via Snapchat of downloaden voor andere platformen.

Snapchat Story Studio zal niet alleen beschikbaar zijn voor iPhone, maar ook zeker voor Android. Wanneer de applicatie precies verschijnt is niet bekend. Wel weten we dat iOS het platform is dat Story Studio als eerst zal ondersteunen.

Nieuwe Spectacles en meer

Naast de edit-app heeft Snap nog meer functionaliteiten geïntroduceerd. Zo zagen we ook de nieuwe Snapchat Spectacles verschijnen. De vierde generatie van de slimme bril ziet er misschien niet zo spannend uit, maar heeft wel veel te bieden. Zo beschikt het bijvoorbeeld over twee 3D waveguide-beeldschermen, een kijkveld van 26.3 graden en Augmented Reality-intergratie.

Benieuwd welke dingen er nog meer zijn aangekondigd tijdens de Snap Partner Summit 2021? Check dan zeker even de onderstaande recap van het bedrijf zelf!