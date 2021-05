Nieuwe Siri Remote repareren? Dat kost je uiteraard heel veel moeite!

Aan de onderkant van de nieuwe Siri Remote, die geleverd wordt met de Apple TV 4K (2021), zijn twee schroefjes te vinden. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de afstandsbediening makkelijk te repareren is bij een defect. Je raadt het al: daar is niets van waar.

De website iFixit staat bekend om zijn video’s waarin Apple-producten volledig uit elkaar worden gehaald. Dit om de consument te laten zien hoeveel hij of zij zelf kunt doen om een defect te repareren. Wat betreft het vervangen van, bijvoorbeeld, de Siri Remote batterij heeft de website een duidelijk bericht: “heel veel succes!”.

Siri Remote reparatie praktisch onmogelijk

De nieuwe Siri Remote brengt een hoop verbeteringen met zich mee, maar om nu te zeggen dat hij makkelijk te repareren is. Onderaan de afstandsbediening zijn twee schroefjes te vinden die de indruk wekken dat je op die manier makkelijk bij de interne componenten komt. De praktijk toont overigens iets anders aan. Met de desbetreffende schroefjes haal je het klepje van de onderkant af, maar kan je verder helemaal niets.

Wanneer jij dus de batterij van je Siri Remote wil vervangen, moet je de knoppen aan de bovenkant van de afstandsbediening verwijderen. Een vervelende klus die ervoor zorgt dat je bij het volgende obstakel terecht komt. Krijg je het al voor elkaar om de aluminium behuizing los te koppelen, dan nog is een reparatie niet zomaar gedaan. Zo zien de mensen van iFixit dat het vervangen van de batterij bijvoorbeeld wel een hele lastige taak wordt.

Vanaf 02:50 zie je in de bovenstaande video hoe de batterij bevestigd zit in de Siri Remote. Zoals je ziet kun je de accu niet apart loskoppelen, omdat de aansluiting van de lightning-port gesoldeerd is aan de aansluiting van de batterij. Daarnaast maakt Apple gebruik van erg veel lijm, waardoor er vraagtekens gezet kunnen worden bij het gemak waarop de batterij te vervangen is.

De nieuwe Apple TV 4K (2021)

Tijdens het Spring Loaded evenement in april werd bekend dat de Apple TV eindelijk een update kreeg. Niet alleen de Siri Remote, maar ook de prestaties van het apparaat zelf werden verbeterd.

Benieuwd wat dit apparaat precies te bieden heeft en hoe goed dit in de praktijk naar boven komt? Lees via de link hierboven dan onze review!