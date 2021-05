Siri in 2021: 5 geweldige dingen die de assistent voor je kan doen

Mensen met een iPhone, iPad, Mac of Apple Watch maken zonder twijfel wel eens gebruik van Siri. De assistent is in de mogelijkheid om jou op vele verschillende manieren te helpen. Maar maak jij ook echt optimaal gebruik van de mogelijkheden?

Apple’s slimme assistent is tot meer in staat dan jij op dit moment misschien wel weet. Daarom zetten we vijf handige dingen op een rij die Siri anno 2021 voor je kan doen.

Siri in 2021: dit kan de assistent voor je doen

Of het nu gaat om een wekker zetten, je slimme verlichting uit te schakelen of een snelle rekensom uit te rekenen: Siri kan je in veel gevallen helpen. In de afgelopen paar jaar is de slimme assistent ook echt een stuk slimmer geworden en beschikt hij inmiddels over een arsenaal aan kwaliteiten.

Hieronder vijf handige functionaliteiten die Siri in 2021 voor je kan doen:

#1 Muziek herkennen

Nummer één is er eentje waar ik zelf al jaren optimaal gebruik van maak. Siri is, dankzij de Shazam-intergratie op je iPhone, in de mogelijkheid om muziek te herkennen. Wanneer jij een goed nummer hoort op de radio of op tv is het mogelijk om te vragen welk nummer dat dan precies is. Door de vraag “Hey Siri, welk nummer is dit?” te stellen luistert de assistent naar de muziek. Herkent de assistent het nummer? Dan krijg je niet alleen de titel, maar ook de artiest te zien. Erg handig!

#2 Bericht via WhatsApp versturen

Sinds 2016 is Siri in de mogelijkheid om samen te werken met apps van derde partijen. De slimme assistent een bericht laten sturen via WhatsApp is sindsdien dus ook mogelijk. Erg handig wanneer jij iemand snel moet beantwoorden, maar je handen vol hebt. Activeer Siri en zeg vervolgens “Stuur (naam van contact) een bericht via Whatsapp”. Vervolgens krijg je de vraag wat er in het bericht moet staan. Jij dicteert de tekst en Siri doet de rest!

#3 Een kort spelletje spelen

Heb jij zin in een spelletje, maar ben je die verdomde dobbelsteen weer eens kwijt? Dan is het fijn om te weten dat Siri er altijd voor je is. De assistent is namelijk in de mogelijkheid om een dobbelsteen voor je te gooien. Activeer Siri en zeg “gooi een dobbelsteen”. Je krijgt vervolgens een getal tussen de één en de zes te horen.

Naast een ingebouwde dobbelsteen heeft Siri, in tegenstelling tot de meeste mensen in 2021, ook een muntje op zak. Zo kan je altijd om een simpele kop of munt vragen als het nodig is.

#4 De sarcastische Siri uithangen

Naast heel veel kennis heeft Siri ook een gezonde portie humor. Er zijn een hoop vragen die het serieus zal beantwoorden, maar gelukkig ook een aantal waar het sarcastisch op ingaat. Zo kun je bijvoorbeeld vragen hoeveel nul gedeeld door nu is of wie de allerbeste assistent is. Probeer het maar eens!

Oh, en nu je toch bezig bent! Vraag Siri gerust even om te beatboxen. Je gaat er geen spijt van krijgen.

#5 Een taxi regelen

Net als WhatsApp maken partijen als Uber goed gebruik van de Siri-mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld aan de assistent vragen om een Uber te regelen. Je geeft simpelweg door dat je er eentje nodig hebt, geeft het aantal passagiers en de bestemming aan en de rest gaat vanzelf.

Meer handige Siri tips?

Bij One More Thing willen we je graag helpen om zoveel mogelijk uit je Apple-apparaten te halen. Daarom schrijven we wekelijks een aantal handige artikelen met tips, tricks en hacks.

Benieuwd naar meer handige tips. Check dan ook zeker even deze pagina!