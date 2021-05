Samsung begonnen met productie van 120Hz-displays voor iPhone 13 Pro

Volgens een bericht van de supply chain nieuwssite The Elec zijn Samsung Display en LG Display begonnen met de productie van de displays voor de iPhone 13. De iPhone 13 Pro maakt naar verluidt gebruik van een nieuwe LTPO-technologie van Samsung, die een 120 refresh-rate ondersteunt.

Volgens het bericht gaat LG Display de OLED-schermen maken die gebruikt worden in de gewone iPhone 13 en mini. Samsung neemt de schermen voor de iPhone 13 Pro en Pro Max voor zijn rekening

LTPO display voor iPhone 13

Samsung is de enige leverancier van de ‘Low-Temperature Polycrystalline-Oxide’ (LTPO) ‘Thin Film Transistor’ (TFT) ‘Organic Light Emitting Diode’ (OLED) panelen. Het is me even een mond vol afkortingen, maar dan weet wel weer precies wat het allemaal betekent. Dat LTPO TFT OLED scherm biedt ondersteuning voor ProMotion 120Hz. Dat houdt in dat deze displays een verversings-frequentie van 120 Hz bieden. Apple zou deze schermen gaan gebruiken in zijn beide iPhone 13 Pro modellen.

Daarnaast gaat LG Display de ‘Low-Temperature Polycrystalline-Silicium’ (LTPS) TFT OLED-panelen leveren. Apple wil deze gaan gebruiken voor de gewone iPhone 13 en de mini.

Apple heeft geleerd van de iPhone 12

Samsung verwacht dit jaar zo’n 120 tot 130 miljoen OLED-panelen aan Apple te kunnen leveren. Die zijn echter niet alleen voor de iPhone 13, maar ook voor de iPhone 12 en andere oudere modellen. LG hoopt dat Apple zo’n 50 miljoen LTPS schermen bij het bedrijf zal afnemen. Nog altijd een respectabel aantal.

The Elec maakt er verder ook melding van dat de productie van de displays ongeveer een maand eerder gestart is dan de productie van schermen voor de iPhone 12, vorig jaar. De iPhone 12 levering liep niet alleen vertraging op vanwege de corona-pandemie, Apple kampte ook maandenlang met vraag- en aanbodproblemen. Naar verwachting probeert Apple dit jaar soortgelijke problemen te voorkomen. Toch zal het een gevecht blijven, gezien de wereldwijde tekorten aan chips.

Geen extra batterijbelasting

Met Apple’s overstap naar LTPO schermen snijdt het mes aan twee kanten. Deze schermen stellen de iPhone 13 namelijk in staat om een verversingssnelheid van 120 Hz te bieden zonder dat dit een ten koste gaat van het stroomgebruik. De batterij zal er dus niet sneller van leeg raken. De ProMotion wordt al sinds 2017 gebruikt in de iPad Pro, Doordat de iPhone OLED schermen gebruikt, was dit bij de smartphones van Apple tot nu toe nog niet mogelijk.

120Hz iPhone 13 in de praktijk

Wat betekent een 120Hz verversings-snelheid in de praktijk? Zoals we op de iPad Pro hebben gezien, heeft een hogere refresh-rate aanzienlijke voordelen voor de soepelheid van animaties in iPadOS (en dus ook voor iOS). Daarnaast zal het ook voor gamers een sprong voorwaarts zijn. Bij game-scenes worden beelden op een 120Hz-scherm twee keer zo vaak bijgewerkt als op het huidige 60Hz-scherm. Dat komt neer op een compleet nieuw beeld per ongeveer elke 8 milliseconden. Vooral bij snel bewegende beelden zal dat verschil erg goed zichtbaar zijn.

