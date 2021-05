Philips Hue in de aanbieding bij Bol: tweede lamp voor de halve prijs

Philips Hue zijn heerlijke lampen om je woonkamer te voorzien van dat extra beetje sfeer. Onlangs waren ze in de aanbieding en dat hebben we geweten. Jullie bezochten het artikel massaal en daarom brengen we je graag op de hoogte van een nieuwe actie.

Het is op dit moment namelijk de Bol 7-Daagse, waardoor de webshop met aardig wat korting strooit. Zo zijn onder andere MacBooks in de aanbieding, tik je telefoonaccessoires op de kop en krijg je de tweede Philips Hue lamp voor de helft van de prijs.

Philips Hue: tweede lamp voor de halve prijs

Ter ere van de Bol 7-Daagse zijn de lampen van Philips Hue tot en met 31 mei in de aanbieding. Wanneer je een tweede lamp op de kop tikt hoef je daar nog maar de helft voor te betalen. Een heerlijke deal voor mensen die hun huis graag willen voorzien van een extra laagje sfeer of gemak.

Niet alle lampen van Philips Hue zijn op dit moment in de aanbieding, maar met de volgende producten zit je goed:

Slimme lampen voor binnen

De meeste Philips Hue-lampen die je tijdens deze actie kunt scoren zijn voor buiten bedoeld. Al wil dat niet zeggen dat er voor binnen niets te vinden is. Zo zijn de gekleurde lampen niet beschikbaar, maar haal je de stijlvolle Filamentlampen wel in huis. De volgende modellen zijn in de aanbieding:

Slimme lampen voor buiten

Wie graag zijn tuin wil voorzien van Philips Hue lampen zit deze dagen echt goed bij Bol. Voornamelijk bij de Outdoor-producten zijn de tweede lampen voor de halve prijs te scoren. We verdelen de lampen onder in twee categorieën: de witte verlichting en de gekleurde verlichting.

In de categorie witte verlichting zijn de volgende Philips Hue-lampen in de aanbieding:

De volgende gekleurde Philips Hue-lampen zijn in de actie:

